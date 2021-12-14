印尼活火山备受关注 三座进入三级警戒

（雅加达综合电）印度尼西亚东爪哇塞梅鲁火山本月初喷发，夺走数十人性命之后，印尼当局对境内其他活火山的状态倍加关注，一周内有三座火山进入三级防御警戒即第二高警戒级别。

这三座火山分别是中爪哇的默拉皮火山（Merapi）、北苏门答腊的锡纳朋火山（Sinabung）及东努沙登加拉的伊里莱沃托洛科火山（Ili Lewotolok）。三处地方当局都下令居民和游客远离山峰3公里范围，并嘱咐外出时戴口罩。

默拉皮火山星期天（12月12日）喷发火山灰，还三度喷出熔岩。地质灾难科技研究与发展中心警告当地居民不要在危险范围内活动，因为一旦火山爆发，所喷发的物质可能波及山脚方圆3公里，山峰5公里内暂停旅游及采矿活动。

锡纳朋火山出现浓重灰霾，伊里莱沃托洛科火山山峰也笼罩在烟雾中，并测到有火山地震和轻微喷发。

印尼现有127座活火山 其中逾20座目前极为活跃

印尼现有127座活火山，属全球最多，其中超过20座处于极为活跃状态。本月4日喷发的塞梅鲁火山（Semeru）及另外10座火山目前处于2级警戒。

塞梅鲁火山是爪哇岛最高山峰，本月4日突然爆发，截至12日已导致46人罹难，仍有九人失踪，还有不少人烧伤，数千户失去家园。幸存者饱受创伤，希望当局安排他们举家搬迁到安全地带。

住在火山脚下的村民苏普里（40岁）在火山喷发时，与丈夫和儿子仓皇逃到亲戚家避难。她几天前回家查看，发现部分屋顶塌陷，家中一切都被灰烬覆盖摧毁。她对《海峡时报》通讯员说：“我希望能搬迁，在这里我很害怕。如果再发生类似情况，可能很难逃得出去。”

塞梅鲁大喷发时，万米火山灰遮天蔽日，从火山口喷出的熔岩和碎屑与雨水混合，形成滚烫的泥石流冲下山坡。

苏普里：“我们还以为是一般的洪水，哪知道却是熔岩流。突然之间一片黑暗，我至今还历历在目，想起来直打哆嗦。”

火山星期天小喷发，当局劝请居民不要进入火山口5公里以内的地区，因为那里空气严重污染。不过很多人不听劝，回家抢救重要证件、钱财物品或照看牲畜。

63岁村民布阿里的农田如今完全覆盖在厚重灰烬之下。他说：“谁还敢住在这里，现在唯一出路是希望政府提供住处。”

火山喷发摧毁的面积约2400公顷，估计受损民宅多达3000所。印尼火山与地质灾害减灾中心上周出动一组研究员到当地，划出不宜居住的危险地区。当局也正在探寻合适地点，建造房子安置灾民。

超过6000人弃家避难，目前栖身在村公所、学校等地方。除了民宅，另有33处公共设施包括一座重要桥梁被毁。