邀请亚细安与拜登举行峰会 布林肯：美国考虑对缅军政府加大施压

美国国务卿布林肯说，接下来美国将探讨是否单独或集体对缅军政府采取额外措施，让缅甸重回民主之路。同时，他也邀请亚细安领导人与拜登总统举行特别峰会。

（吉隆坡综合电）美国国务卿布林肯宣布，美国正考虑对缅甸军政府采取额外施压措施。他也邀请亚细安领导人与美国总统拜登举行特别峰会。布林肯的随团媒体昨天有人确诊冠病后，布林肯随即取消访问泰国的行程，并已回返美国。

布林肯原定本周二至周五陆续访问印度尼西亚、马来西亚和泰国。布林肯前晚从印尼飞抵吉隆坡，原定今天从吉隆坡飞抵泰国曼谷。国务院发言人普莱斯昨天说，布林肯取消行程是为了健康与安全及管控冠病风险。他说，布林肯已经打电话向泰国外长帕马威奈致歉。

与亚细安峰会将讨论缅甸疫后经济复苏气候变化等

布林肯昨天上午与马国外交部长赛富丁会谈时，两人讨论了缅甸局势、亚细安与美国的关系、马国与美国高级官员对话平台、数码经济、国防和海事、网络安全、冠病疫情，以及教育人文等八项议题。他们过后一起召开记者会。

布林肯在记者会上说：“我们非常期待明年与亚细安的特别峰会。”他认为，亚细安“对印太地区的架构至关重要”。他说，美国与亚细安的特别峰会除了讨论缅甸危机，预料也将讨论冠病疫情后的经济复苏、气候变化、投资和基础建设等。

赛富丁则说，亚细安各国外长明年1月19日会面时，将讨论与美国的特别峰会。

至于缅甸局势，布林肯说：“我们在接下来数周及数月里，看看是否单独或集体采取额外措施，向（缅甸军政府）政权施压，让国家重回民主之路。这是当务之急。”

随团媒体发现一确诊者 其他成员检测呈阴

布林肯表示，美国将持续积极监督缅甸军政府的行动是否构成种族灭绝。美国和一些西方国家上周已经陆续对缅甸领导人、军方和企业实施制裁。

布林肯昨天与赛富丁的联合记者会结束后，就传出美国随团媒体有人确诊冠病，导致现场国内外媒体非常不安。

美国驻吉隆坡大使馆昨天下午发布声明证实，布林肯的随团媒体有一人确诊冠病，美方已向马国政府通报此事。此人过后按马国卫生部所有防疫要求处置。“我们确认此人没参加布林肯在吉隆坡的任何活动。我们也确认，其他成员抵达马国后的检测都呈阴。”

马国外交部发言人说：“我们周三上午接获美方通知。美国大使馆也按马国卫生部的规定处理此事。患者迅速送往隔离中心隔离。其他所有密切接触者都立即再次检测冠病，结果都呈阴。我们仍持续跟进事态发展。”