发现第二起确诊与18起疑似奥密克戎病例 马国禁止大型圣诞或跨年庆祝活动

马来西亚卫生部长凯利说，政府为了预防奥密克戎在境内传播，因此决定加强防疫管制，接下来将不准举办任何大型圣诞晚会及跨年倒数活动。不过，小型或私人的圣诞与新年庆祝活动仍可以进行，但参与者事先都必须接受冠病检测。

（吉隆坡综合讯）马来西亚发现第二起确诊奥密克戎病例和18起疑似病例，当局于是宣布收紧防疫措施严防这种传播迅速的病毒蔓延，包括立即禁止大型的圣诞节或跨年庆祝活动。

马来西亚卫生部长凯利昨天（12月16日）在国会大厦召开记者会说，第二个奥密克戎病例是是一名八岁马国女童。女童与家人住在尼日利亚，12月7日与家人入境马国时，在机场的检测发现她感染了冠病，12月14日当局的进一步检测证实她感染的是奥密克戎变种毒株。

据凯利，马国医药研究院针对12月6日至10日入境后发现的确诊冠病病例，结果发现了这一起奥密克戎病例。换言之，马国至今的两起奥密克戎确诊病例都是境外输入。

他透露，目前还有另外18起奥密克戎疑似病例，进一步检测还在进行，结果未出炉。

凯利说，政府为了预防奥密克戎在境内传播，因此决定加强防疫管制，接下来将不准举办任何大型圣诞晚会及跨年倒数活动。不过，小型或私人的圣诞与新年庆祝活动仍可以进行，但参与者事先都必须接受冠病检测。

卫生部上周已向国会提呈“1988年传染病预防和控制法令”，将违反防疫条例者面对的罚款从目前1000令吉（约323新元）大幅提高至10万令吉，企业与机构则从1000令吉提高至200万令吉。这引起反对党及非政府组织强烈反弹，反对党更扬言将挡下修正案。

传染病预防控制条例修改 大幅降低罚款与监禁期限

卫生部前天宣布大幅降低罚款与监禁期限。修改之后，个人惩罚从罚款最高10万令吉与监禁不超过七年，改为最高5万令吉和监禁不超过三年；企业与机构面对的罚款顶限则降至50万令吉。

凯利昨天在记者会强调，无论是最高额罚款或最长的监禁期，针对的都不是初犯者。当局在开出罚单时也将视违例者的情况，罚款数额将与违例情况相符。

例如，雪兰莪一家每年获利数十亿令吉的工厂，其工人宿舍多次暴发感染群，当局却只能按紧急状态期间的最高罚款额，对它开出罚款1万令吉罚单。他表示，修正案就是为了对付这类企业，以及屡劝不听而多次重犯者，尤其是名人。

凯利与卫生总监诺希山昨天接连拜会执政党与反对党领导人与国会党鞭，化解朝野各党对防疫执法收紧的疑虑，积极争取支持。

国会下议院原定昨天结束本次会期，但议长阿兹哈昨天突然宣布，本次会期将增加一天，在下周一继续开会，专注辩论与表决卫生部提出的上述修正案。

冠病疫情方面，马国昨天新增4262起冠病确诊病例，累计确诊病例270万7402起。当地前天通报33起冠病死亡病例，累计死亡病例3万零989起。

凯利与卫生总监诺希山昨天接连拜会执政党与反对党领导人与国会党鞭，化解朝野各党对防疫执法收紧的疑虑，积极争取支持。