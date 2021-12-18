马60岁及以上者须打追加剂才算完成接种 凯利：打科兴疫苗者须打第三针

新规定明年2月开始推行，卫生部长凯利说，研究发现，打两剂科兴疫苗未能提供足够的抗体来中和奥密克戎，所以当局已批准让所有打科兴疫苗的人，以及所有60岁及以上、已打任何品牌疫苗者，都须接种追加剂来维持完整的疫苗接种状态。

（吉隆坡综合讯）马来西亚政府宣布，从明年2月开始，所有60岁及以上的人，必须接种冠病疫苗追加剂，才算完成疫苗接种。

同时，所有接种科兴疫苗的人，不分年龄，也须施打第三针（可混打疫苗）才算完成接种。这意味着，这两个群体须在明年2月前接种追加剂，否则就不能享有完成疫苗接种的便利，例如跨州、堂食等。

马国卫生部长凯利周四（12月16日）在国会媒体室召开记者会指出，世界卫生组织已在11月26日证实冠病新变种病毒奥密克戎有更多的突变，引发了现有的冠病疫苗是否足以抵抗奥密克戎的问题，因此，政府在参考许多研究资料后决定，规定特定群体必须接种追加剂。

马卫生专家支持政府决定

他说，许多研究显示，奥密克戎的传染力更高，而接种追加剂能提升抗体水平，进而保护人们免受奥密克戎毒株入侵。“另有研究发现，接种两剂科兴疫苗未能提供足够的抗体来中和奥密克戎毒株，所以，冠病疫苗加强针接种特工队已批准让所有接种科兴疫苗的人，以及所有60岁及以上、已接种任何品牌冠病疫苗的人，都须接种追加剂来维持完整的疫苗接种状态。”

马国卫生专家支持政府的这项决定，认为民众有必要接种追加剂，尤其是在出现奥密克戎后，通过追加剂提高人们的免疫力至关重要。

盖伦卫生与社会政策中心首席执行员阿兹鲁昨天针对新措施指出，有人可能因为受影响而觉得不公平，但这是必要的措施，也反映了目前疫情再次面临艰难的局面。“政府须向公众解释实施此措施的原因。科学已表明，奥密克戎更具传染性，而某些品牌的疫苗功效似乎比其他的减弱得更快，因此有必要接种追加剂。”

马国医药协会主席辜家财也鼓励民众接种追加剂。“我相信卫长的担忧是合理的，因为疫苗的保护作用会随着时间减弱，并且可能不足以对高传染性，如奥密克戎等变种病毒产生保护。政府须提供更多有关混打疫苗的安全信息和证明，以免人民心存疑虑，拖慢接种追加剂的进度。”

住院人数有上升趋势 私人医院协会：须提高警惕

马国私人医院协会主席古吉星也表明，私人医院已准备好协助政府执行接种疫苗追加剂计划。他昨天发声明说，人们须谨慎看待奥密克戎的出现，以免暴发新一波疫情。“私人医院近日收治的第三阶段至第五阶段冠病患者（须住院及重症）人数有上升趋势，情况虽不像几个月前那样令人担忧，但仍须提高警惕。”

他促请政府善用私人医院的资源，提高追加剂的接种率。根据他提供的数据，马国至今已施打了5556万剂冠病疫苗，其中超过400万剂是追加剂。

马国目前有两起奥密克戎病例，而近来的单日新增冠病确诊病例保持平稳，昨天报4362起，累计271万1764起。周四录得37起死亡病例，累计3万1026起。