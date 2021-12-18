国际航班未恢复入境须隔离 峇厘岛旅游业不见好转

（雅加达综合电）世界各国在冠病疫情趋缓后纷纷重开国门，可是疫情反复，国际旅游业复苏长路漫漫，印度尼西亚也不例外。印尼旅游名胜地峇厘岛重开已两个月，但仍未见外国游客回流。

冠病疫情暴发之前，峇厘岛酒店客房经常都很紧张，餐厅座无虚席，雪白的海滩处处是游客。这番荣景已消失快两年了，当地业者都在引颈期盼国际旅客回流。

今年10月中旬，印尼终于解除实施了一年多的旅游限制，可是登岛的外国客寥寥无几。官方数据显示，10月份峇厘仅接待了两名外国人，2019年10月的数据是50万人。

在峇厘岛著名海滩库塔售卖T恤和纱笼的瓦燕告诉彭博社记者，过去10年，她平均每天收入200万印尼盾（约191新元），如今却只有以往的10分之一。

她说：“昨天我从早上7点至晚上7点，只卖出了一件7万5000印尼盾的服饰。如今我们这里大部分的人日子都这样。我真的很希望外国游客能早日回来。”

相比于东南亚其他旅游景点，峇厘岛这个印尼重点旅游区要重新迎来人潮困难更多。

虽说印尼政府已重开国界，但直飞峇厘岛的国际航班仍未恢复。此外，前往该岛的外国旅客申请签证必须有当地人担保，并且要有国际健康保险，入境后还必须隔离10天。其他国家的景区如泰国的普吉岛和越南的富国岛等，允许完成疫苗接种的旅客入境后免隔离，相比之下，印尼的严格限制无疑对旅游业复苏构成了障碍。

印尼当局态度谨慎是可以理解的，因为过去一年多来，印尼每逢佳节就会出现病例激增的情况；今年5月开斋节假期后暴发的新一波疫情就导致超过14万人死亡。

此外，印尼的疫苗接种进度也落后于邻国，迄今完成接种的人口不到40%，意味疫情反弹的可能性比较大。

峇厘省经济去年萎缩9.3%印尼34省中最糟

根据官方数据，非常依赖旅游业的峇厘省经济在2020年萎缩了9.3%，是印尼34省中最糟的；该省今年首九个月的生产总值同比又下跌了3.4%。

即将来临的年终假期对于峇厘非常关键，如果疫情持续受控，当局可能进一步放宽限制，吸引更多外国人前往。

据世界银行周四发出的预测报告，如果印尼下来不再暴发新一波疫情，疫苗接种率持续上升，该国经济今年有望增长3.7%，2022年增长可达5.2%。