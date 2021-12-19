马全国大选不会因砂盟州选大胜提早举行 分析员：巫统内斗才是主要决定因素

砂拉越政党联盟（砂盟）一如所料以压倒性胜利赢得砂州选举，许多人认为这可能促使马来西亚全国大选提早举行，不过，政治分析员认为，决定大选日期的主要是巫统内部权斗，而不是州选举。

胡逸山：砂州甲州选举 与大选时机都无太大关系

新加坡国际事务学会（研究所）高级研究员胡逸山接受《联合早报》访问时指出，不管是砂州还是之前的马六甲州选举，选举结果和大选时机都没有太大关系。

他说：“巫统的权斗及党争对何时大选比较有影响。目前巫统的主流派，也就是现任主席阿末扎希、前首相纳吉等，都希望尽快大选，因为现在他们能掌握派谁上阵的权力。而首相依斯迈沙比里则是希望先党选，趁着首相优势拉下阿末扎希派系人马，以便派自己人上阵大选。大选会不会提早举行，就看这两派斗争的结果。”

刘惟诚：国阵国盟不参选 可维持与砂盟良好关系

马国拉曼大学新闻与政治学者刘惟诚也认同，砂州选成绩对国民阵线（国阵）及国民联盟（国盟）其实没有直接影响，也不太可能成为巫统要求提前大选的理由。

“这次砂州选举基本上没有国阵的事，巫统既没有参选，也没有助选，所以巫统拿甲州选举做标杆还行，但拿砂州的话就有点奇怪了。”

他认为，这次选举对没有参选的国阵及国盟的最大好处，是能维持与砂盟的良好关系。“这场选举基本上是一场有关自主权意识的选战，国阵及国盟避开并协助砂盟打赢这场选战，如果今后有出现类似喜来登事件这种悬峙议会的情况时，砂盟会选择与他们（国阵及国盟）合作，而不是希望联盟（希盟）。”

这次砂州选举，砂盟领军人物、原任砂州首长阿邦佐哈里的表现出色，所得议席超越了上届州选，巩固了他自己的地位。反观在野党，尤其是希盟大量流失选票，刘惟诚和胡逸山都认为，希盟主席安华预计会面临更大的退位压力。

刘惟诚说，砂全民团结党通过这次选举已崛起成为砂州议会的最大在野党，而希盟失利除了是因为被标签成外来政党（西马政党）外，还有就是部分选民对他们执政中央22个月时的印象不佳。

他说：“希盟之前在甲州选举成绩欠佳后，已传出要安华退位的呼声了，现在砂州又是相同情况，我觉得之后安华必会面对更大的逼宫压力，影响希盟内部团结，冲击他们现有的合作模式。可以预见，希盟各党之后在有关大选的议席分配、选战部署等方面必定更难达成协议。”

胡逸山指出，安华须提出新的政治愿景，否则可能就得退位让贤。“其实现在希盟也不认为他们会赢得来届大选，这也是沙巴的民兴党决定西渡的原因，就是要取代希盟。”