东北季风来袭和低气压徘徊不去 强降雨导致西马多州发生水灾

水灾以雪兰莪情况最严重。马来西亚气象局警告，西马全境接下来几天强降雨的情况将更严重，预料灾情将进一步扩大。

（吉隆坡综合讯）东北季风带来的强降雨导致西马多州发生水灾，其中雪兰莪情况最严重。

马来西亚气象局警告，西马全境接下来几天强降雨的情况将更严重，预料灾情将进一步扩大。

西马半岛前天至昨天强降雨连续不停，导致雪兰莪与彭亨多个地区发生积水成灾。雪兰莪巴生地区多条主要道路中断，交通瘫痪。一些民众前晚由于大水阻断道路而无法回家，只好到酒店留宿。其他一些灾区直到昨天下午仍持续降雨。首相依斯迈沙比里今天将前往巴生巡视。

雪州大臣昨晚发布声明说，根据灌溉与排水局数据，雪州过去两天的雨量达380毫米，比之前最高纪录180毫米多一倍有余。一些灾区积水深达4.5米。

紧邻巴生的雪州首府沙亚南昨天多个地区也出现险情，多条主要道路因淹水而交通受阻。消防车前往灾区救援时也陷入淹水的道路而抛锚。雪州至昨晚已经有3542个灾民住进政府开放的46个临时收容中心。首相依斯迈沙里比今天将前往巴生巡视灾区。

气象局列入较严重警报级别的州属还有吉兰丹。当地周六上午受灾者有1227人，到晚上增至2383人。该州当局开放了约30个救灾中心。

受影响州属包括 霹雪森甲彭丹登等多州

马国气象局企业通讯主任苏扎丽娜告诉《星洲日报》，东北季候风来袭和低气压系统在西马徘徊，导致多个地区出现持续降雨和强降雨。她说，接下来的情况会更糟，更多地方会发生水灾。

苏扎丽娜说，低气压系统至今仍停留在马六甲海峡，所以气象局预测，周六与星期日会继续受影响的州属下雨，而且受影响的州属将比周五更多，包括霹雳、雪兰莪、森美兰、马六甲、彭亨、吉兰丹及登嘉楼。她促请西马的低洼地区居民等待政府指示，随时准备疏散到安全的地方。

气象局总监昨天在推特发布的恶劣天气预警显示，马来半岛几乎所有地区下来都可能发生水灾，尤其是低洼区和经常发生水患的黑区。

在周五深夜的滂沱大雨之中，雪州第二中环衔接大道（ELITE）靠近首邦市休息站路段发生了连环车祸，导致10人死亡七人受伤，死者中八人介于八个月至17岁。

雪兰莪消防局透露，事发时间是周五深夜11时40分左右。当时，一辆载有10人的汽车因抛锚而停在路旁，两辆路过车子先后停下帮忙。不料，一辆罗厘不知何故从后方撞上这三辆车子，结果造成严重死伤。

警方声明说，10名死者中的九人是抛锚车子的司机和乘客，另一人则是停车助人的27岁青年。