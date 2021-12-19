马再发现11起奥密克戎确诊病例 全属境外输入

（吉隆坡综合讯）马来西亚通报再发现11起奥密克戎确诊病例，全都是境外输入，使得马国的奥密克戎病例累计至13起。

首相依斯迈沙比里为此提醒民众，虽然冠病新确诊病例已逐步减少，但马国尚未摆脱疫情，人们不可放松警戒。

卫生总监诺希山昨天发声明指出，当局对日前发现的18起疑似奥密克戎病例进行基因组测序后，有11起确认感染奥密克戎变异毒株，其余七起因采集的样本中病毒载量过低，无法进行全基因组测序，因此未能确认是否为奥密克戎病例。

他说，这11名患者当中有九人是马国公民，两人是尼日利亚公民。其中三人从英国返马后确诊，另有三人从美国入境、尼日利亚及沙特阿拉伯各两人，以及一人从澳大利亚回马。

他指出，这些病例中有八人出现轻微症状，三人为无症状患者。“其中六人在隔离中心，另五人居家隔离。我们正对所有病例展开进一步调查，以确认感染源头和密切接触者。”

诺希山也说，马国医药研究院周五发现了另13起疑似奥密克戎变种毒株的境外输入病例，目前正等基因组测序结果。

马国至今通报的奥密克戎病例都是境外输入。卫生部长凯利本月3日通报首起奥密克戎病例，患者是一名19岁南非籍女学生，在霹雳州怡保一所私立大学念书，从南非返马后确诊。

本周四，马国发现第二起奥密克戎病例，患者是一名与家人住在尼日利亚的八岁马国女童；她本月7日入境马国时在机场检测后确诊冠病，14日证实感染奥密克戎变种毒株。

此外，马国昨天新增4083起冠病确诊病例，累计271万5847起。周五通报18起冠死亡病例，累计3万1044起。