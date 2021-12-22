依斯迈坦言：马国洪灾拯救延误 涉及部门须集体负责

（吉隆坡综合讯）马来西亚首相依斯迈沙比里坦言，政府在洪灾管理方面，特别是处理重灾区雪州的问题上，存在弱点及发生拯救延误的问题，这是政府部门的集体责任。

他说：“雪州面临救援延误并非故意的，而是存在多方面因素，我不想为任何人辩护，涉及的所有人都应该为此事负责。”

无论如何，他强调，政府将会不时改善问题，并指出天灾管理的责任不只落在联邦政府的肩上，州政府乃至县属，也扮演举足轻重的角色。

他昨日到访森州日叻务慰问灾民后对媒体说，雪州首府沙亚南太子园的灾情严重，洪水迅速上升，造成了救援队很难进入灾区拯救受困屋顶的灾民，由于洪水淹没路标，道路也被车辆阻塞，令救援队寸步难行。

“虽然气象局曾预测雪兰莪会下大雨，但没人预料，当天会下这么大的雨，那天的降雨量，几乎等于雪州一个月的降雨量。”

据《马来西亚前锋报》报道，有网民在面簿爆料，指部长进行赈灾之前，举办赈灾活动推介礼，批评这些部长根本不关心民瘼。“这些很基本的事情都不能思考，人民都已经逃上屋顶避难了，马来西亚的部长就这个水平？太弱了！”

也有网民对部长的所作所为大感失望，痛批这些部长。他们说，为了“等部长”，耽误了超过一个小时。“现在部长离开了我们都还不能进去，为什么要这样为难来帮忙的人？等到你们推介礼结束了，都已经有人快饿死了。”

另一方面，气象局前晚警告，西马半岛北部周二及周三两天将有雷暴雨，促请民众提高警惕。它说，低气压形成的强风正从马六甲海峡往上移动，预计这两天将在北部多个州属带来暴雨。

由于受到东北季候风影响，西马半岛中部彭亨及雪州自上周五开始下连绵豪雨，引发百年一遇洪灾。

针对网传马国将在圣诞节后再迎来更严重暴风雨，气象局说，这一信息是全球众多天气预报模式之一，但准确性很低，它可能不会发生。“我们须要通过数个天气预报模式，以及征询气象专家的意见后，才能达成共识。”

再有86灾民确诊 卫生部不排除洪灾导致

卫生总监诺希山说，昨日再有86名灾民确诊冠病，累积病例达267起。卫生部不排除洪灾导致确诊病例攀升的可能性，因为在这期间无法完全遵守防疫措施。“卫生部将时刻监督情况，并竭尽所能实施防控措施，以遏制冠病传播。”