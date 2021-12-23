专家：不能全归咎气候 马国洪灾灾情惨重当局没发预警是祸首

雪州专家指出，虽然气象局已发出巴生河流域与其他地区会有持续降雨的警告，但雪隆地区有关当局却没有发出洪水预警，导致水灾来临时民众措手不及。

（吉隆坡综合讯）马来西亚多州上周六发生严重水灾，至今已造成至少28人死亡，是2014年大水灾以来死亡人数最多的一次。专家认为，这次洪灾不能全归咎于气候，人为因素如国家天灾管理机构及国家安全理事会没有迅速行动，才是灾情惨重的祸首。

根据马国官访媒体马新社昨天的数据，雪兰莪及彭亨州灾情最严重，分别已通报20人及七人丧命，另有多人失踪，死亡人数可能还会增加。吉兰丹、彭亨、登嘉楼、霹雳和柔佛曾在2014年发生严重水灾，造成21人死亡。

雪州博特拉大学环境科学副教授哈丽莎阿都拉曼指出，虽然气象局已发出巴生河流域（雪州及吉隆坡）与其他地区会有持续降雨的警告，但雪隆地区有关当局却没有发出洪水预警，导致水灾来临时民众措手不及。

气象专家阿兹占也说，马国有良好的水灾警报系统，但国家天灾管理机构、气象局及水利灌溉局等却没及时向雪隆居民发出警报。“看看东海岸的丹州，他们有非常好的警报系统，你可以从面簿或其他管道获得即时信息，我不知道为何雪州不这么做。”

国民大学地球科学与环境系教授弗雷多认为，雪州遭遇历来最严重的水灾，显示半岛西海岸也会经历和2014年东海岸大水灾一样的严重灾情，因此，政府有必要改善预警系统。“我们可以从这场灾难中吸取的重要教训是，在东北季候风季节，不仅是半岛东海岸，西海岸也可能发生大水灾……当局须重新评估预警系统，以及考虑每一种可能性。”

槟城理科大学全球可持续发展研究中心副教授莫哈末沙尤迪认同，当局没有吸取教训，是水灾不断重演的原因。

连日来的豪雨导致马国多个地区发生不同程度的水灾，尽管灾情昨天稍微好转，临时疏散中心的灾民人数增幅趋缓，但多个受灾州属河流的水位仍处于危险水平及呈上升趋势，受影响的道路也仍未开放通行。

马国国家天灾管理机构昨天发声明指出，截至昨天中午，雪州、丹州、登州、森美兰、彭亨及吉打的210个地区仍受水灾影响，共有83条联邦公路和126条州际公路面对不同的问题，包括淹水、斜坡倒塌、道路坍塌、淹路和断桥等。

另据社会福利局灾难资讯网站，截至昨午4时，全马共有404个临时疏散中心，灾民人数共6万1667人，涉及1万7238个家庭。

雪隆彭共137接种中心及一疫苗储存中心无法运作

此外，受水灾影响，雪隆及彭亨共有137个冠病疫苗接种中心及一个疫苗储存中心无法运作，预计有2万6600人受影响。

《中国报》报道，卫生总监诺希山昨天受询时指出，受影响地区的冠病疫苗已转移到其他卫生设施，目前疫苗库存仍足以应付冠病免疫计划的需求。“我们正监督接种中心的情况，一旦恢复运作，会尽快发出新预约日期给受影响的接种者。”

他也发声明说，截至昨午3时，确诊冠病的水灾灾民已累计至361人，不过当中没有在临时疏散中心感染的病例。

马国昨天新增3519起冠病确诊病例，包括100起境外输入病例，其中有89起是马国公民。这也是今年4月29日（72起）以来的最高纪录。

马国至今累计272万8203起确诊病例。死亡病例方面，周二通报57起，累计3万1192起。