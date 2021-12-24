马国警方承认水灾首日救援迟缓

（沙亚南综合讯）马来西亚上周五发生近年来最严重的水灾，警方坦承，政府救援单位在水灾首日的救援行动迟缓。军方则警告，东北季风期尚未结束，西马东海岸各州接下来还可能发生更严重的水灾。

警察总长阿克里沙尼昨天在雪兰莪灾情最严重的沙亚南太子园的国家天灾管理机构（NADMA）行动室召开记者会，他回应外界对政府此次救援表现批评时，承认当局首日救灾成效不尽理想。

他指出，影响救援速度的一个重要因素是雪州许多灾区人口密集，例如太子园，导致救援人员无法第一时间回应许多灾民。但各单位协调后，救援行动隔天就逐渐步入正轨。“例如沙亚南太子园的水灾极具挑战，因为这里都是单层、双层排屋和组屋，人口密集导致救援迟缓。这与吉兰丹与登嘉楼水灾救灾情况有别。”

阿克里沙尼透露，上周五开始的水灾截至昨天上午10时已有37人罹难，另有10人失踪。他说，其中最新的五名死者是前天24小时内有五人溺毙，他们是四名成人与一名小孩。

军方：仍处于东北季风期 东海岸或面临更严重水患

马国武装部队首长阿芬迪昨天在另一场记者会警告，雪州水灾灾情已改善，但目前仍在东北季风期间，因此吉兰丹、登嘉楼、彭亨与柔佛等州，未来一周可能面对更严重的水患。他说，武装部队已经全面戒备，随时准备增援灾区。

马国首相依斯迈沙比里下令，警方、军方、消防局与国家天灾管理机构等四个水灾救援单位，每天各举行一次记者会，以便及时且全面向民众发布最新情况，让民众能及时应对灾情。

依斯迈沙比里昨天在社交媒体宣布，即日起每日上午10时是警察总长阿克里沙尼的记者会，接着中午12时由武装部队首长阿芬迪举行记者会。他说，消防局总监莫哈末韩旦接着在下午2时举行记者会，下午4时的记者会由国家灾难管理机构总监阿米努丁主持。

他说：“水灾侵袭多州之际，人民需要获取最新进展等信息。我相信，通过（上述）汇报能清楚反映全国灾情。”

雪州水灾灾情这几天稍有改善后，加上灾区传出有犯罪团伙在灾区爆窃民宅与拖走车辆，因此许多民众纷纷返回家园检查情况。不料，雪州主管基础建设及农业事务的行政议员（州内阁部长）依占哈辛昨天宣布，雪州各水坝水位高涨，因此当局随时可能开闸泄洪。他吁请民众远离水坝下游。

依占哈辛的宣布随即引起民众担心是否可能加剧灾情。不过依占哈辛说，当水坝的水位达到最高点时，多馀的水将会溢出并引入附近河流。他强调，这些水流的流量是受控的。“水库放水程序将在监控下执行，并按照规定流入附近河流。”