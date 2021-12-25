环境组织：应列水灾为国家危机 马须成立特委会评估应对气候变化能力

马国环境组织认为，政府须成立特别委员会，调查及评估各方应对天灾的行动力，并拟定赔偿建议，补偿因政府疏忽而蒙受损失的灾民。

（吉隆坡综合讯）马来西亚水灾灾情好转，灾民人数逐渐减少，各方如今把焦点放在善后及检讨。环境组织马国气候紧急联盟敦促政府，把此次水灾列为国家危机，并采取行动加强当局应对气候变化的能力。

该组织昨天发声明指出，政府没有适当地保护人民免于天灾的影响，侵犯了他们拥有居住安全及健康保障、干净水粮等权利，因此，政府须成立特别委员会，调查及评估各方的应对行动力，并拟定赔偿建议，补偿因政府疏忽而蒙受损失的灾民。

声明说：“这个特委会的成员须包括独立科学家和水灾相关课题的专家、受影响社区的代表、民间组织、灾害风险管理专家、卫生领域专业人员，和城市规划及可持续发展专家等。调查结果须尽快在明年提交国会宣读及辩论，并公开让公众查阅。”

在野党人民公正党总秘书赛夫丁也促请政府召开国会特别会议，讨论水灾的各项课题。“接连降雨引发土崩和严重水灾，提醒我们气候变化是真的，带来的负面影响已超出专家或政府的预估……国会须立即研究与环境、河流维护、可持续城市发展有关的法律，以确保具有前瞻意义。”

他也说，当局救灾工作协调不力，导致救灾反应缓慢，政府须从中吸取教训。

马国首相依斯迈沙比里本周二承认，联邦政府反应迟缓，救灾不力，并承诺会改善情况。尽管如此，民间仍怨声载道，舆论认为，此事已重挫依斯迈沙比里政府的信誉，恐怕会为接下来马国政坛再起波澜埋下导火线。

马国上周发生大水灾至今造成至少41人死亡，八人失踪。根据社会福利局统计，截至昨天中午，全马灾民人数为5万6904人。

环保人士：水灾导致损失可能高达200亿令吉

这场大水灾造成的经济损失尚未完成统计，环保人士估计可能高达200亿令吉（约65亿新元），其中，单是灾民的家庭和私人财产损失就超过10亿令吉（约3.2亿新元）。

曾参与联合国气候变化框架公约青年组织的环保分子沙齐时指出，根据受灾州的福利局数据，有六州共1万9711户家庭受灾，按此估算，经济损失料达9.85亿令吉。

不过他认为，实际损失额会更高。“不是所有受影响的家庭都安置在临时疏散中心，所以当局的数据可能不全面。加上巴生河流域受灾严重，那里工业区很多，对国家经济势必造成巨大影响。”

马国水灾没有导致临时疏散中心暴发冠病感染群，可谓不幸中的大幸。马国昨天新增3528起确诊病例，累计273万5241起。周四通报44起死亡病例，累计达3万1265起。