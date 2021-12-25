联合国拟为菲台风灾民筹集逾1亿美元援助金

（联合国综合电）联合国发起募款活动，要为上周遭超级台风“雷伊”重创的菲律宾灾民筹集1亿零650万美元（约1亿4464万新元）的援助资金。

联合国驻菲律宾人道主义协调员冈萨雷斯周四在视讯记者会上宣布，联合国周五将与马尼拉的国际社群合作推出一个人道救援与优先计划，目标是筹集赈灾款1亿零650万美元。

这笔资金将用于赈济重灾区53万名灾民，他们急需健康医疗物流服务、饮用水和卫生设施。

冈萨雷斯说：“我们的呼吁获得强有力的回响，现在的挑战是把这一切迅速转化为实质行动。”

联合国副秘书长兼人道主义事务协调厅紧急救济协调员格里菲思也于周四宣布，联合国中央应急基金将拨款1200万美元，援助菲律宾灾民。这笔款项将用于受灾最严重的卡拉加区（Caraga）及东米沙鄢区（Eastern Visayas），通过粮食保障、人身保护、卫生设施、营地管理、避难所、物流服务、通讯设施等方面提供援助，让22万个灾民受惠。

超级台风雷伊（Rai）12月16日横扫菲律宾中部和南部，造成至少375人罹难，逾500人受伤。菲律宾国家减灾管理委员会周四说，超过50万人房屋被毁，目前寄住在避难中心或投靠亲戚。数千英亩田地被洪水淹没，渔村一片狼藉，旅游业者失去生计。

冈萨雷斯周四走访灾区，他说看到道路上布满碎片，电网瘫痪，数百所房屋的屋顶被掀翻，灾民急切求助，希望获得临时住所、饮用水和粮食。

据冈萨雷斯介绍，与预测相反，雷伊在短短几个小时内从热带风暴增强为超级台风。“我们都很惊讶这次台风发生在一个意想不到的地区，这不是我们掌握的传统台风行径路线，它的演变方式在某种程度上影响了我们的预期行动。”

灾区300万人需援助 包括约100万名儿童

冈萨雷斯说，目前灾区有300万人需要援助，其中包括约100万名儿童。他表示，由于无法进入受灾岛屿，也无法与地方当局取得联系，因此未来几天有关受灾程度的数据肯定会增加。

冈萨雷斯还对灾区冠病疫苗接种中断表示担忧。他指出，疫苗的冷链储存以及实验室都受到电力中断影响，而疏散中心很难确保灾民保持社交距离并戴口罩。