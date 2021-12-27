缅甸东部小镇居民惨遭屠杀 至少30具尸体被烧至焦黑

来自 / 联合早报

发布 / 2021年12月27日 5:00 AM

缅甸军方与东部克伦邦少数民族武装组织克伦民族联盟近日发生激烈交战，导致数以千计的边城村民逃入泰国边境地区避难。根据泰国当局，目前有5358名缅甸人到泰国寻求庇护。（法新社）
缅甸军方与东部克伦邦少数民族武装组织克伦民族联盟近日发生激烈交战，导致数以千计的边城村民逃入泰国边境地区避难。根据泰国当局，目前有5358名缅甸人到泰国寻求庇护。（法新社）

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（仰光综合电）缅甸平安夜传出屠杀事件，东部一个小镇至少30具包括妇女和儿童在内的尸体被烧得焦黑，而国际儿童慈善机构“救助儿童会”的两名工作人员至今下落不明，该机构表示将暂停在该区域的所有救援行动。

路透社报道，克伦尼人权组织周六（12月25日）在克耶邦（Kayah）普卢索镇摩梭村（Mo So）附近的公路上，发现两辆卡车和一辆汽车被烧毁，车上有数十具遗体被烧得焦黑。

救助儿童会（Save the Children）当晚发表声明表示，该组织两名工作人员当天在附近小区施援后，在回家途中失踪。该组织已证实，两人所乘坐的私家车遭攻击及放火焚烧。为此，救助儿童会决定暂停在克耶邦、毗邻克伦邦部分地区和马圭省的所有救援行动。

救助儿童会首席执行官阿辛说：“我们对无辜平民和我们的工作人遭暴力对待感到震惊。我们的工作人员都是热心的人道主义者，一直在为缅甸各地数以百万计急需帮助的儿童提供救援。”

反军政府组织声称，这起屠杀事件是由缅甸军政府部队所为。

有村民称，当晚听到附近有驳火，但他无法前去查看，结果25日早上发现被烧毁的尸体。他称，车内除了数十具焦尸外，一旁还有妇女和孩童的衣物。

人权组织和当地媒体发布的一些照片显示，在被烧毁的卡车底盘有烧焦的尸体。

缅甸国营媒体引述军方报道说，军方在该村射杀了反对派武装组织“携带武器的恐怖分子”，但人数不详。军方称，这些人在案发时乘坐七辆车，没有在军方进行安检时停下。

当地村民表示，他看到32具被烧焦的尸体，救助儿童会则称，至少有38人遇害。

自今年2月军方推翻民主派领袖翁山淑枝领导的民选政府以来，缅甸就一直处于混乱状态。许多人组建了被称为人民保卫部队的民兵，以对抗装备精良的军队，有的则加入了少数民族武装组织的阵营。缅甸军方取缔了许多反对者，并将他们列为“叛徒或恐怖分子”。

根据当地维权组织政治犯援助协会，自政变以来，有至少1375人死于军方暴力镇压，另有8000多人遭军政府扣留。不过，军政府坚称死亡人数并不准确，且也有不少士兵在冲突中死亡。

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