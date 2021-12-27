缅甸东部小镇居民惨遭屠杀 至少30具尸体被烧至焦黑

（仰光综合电）缅甸平安夜传出屠杀事件，东部一个小镇至少30具包括妇女和儿童在内的尸体被烧得焦黑，而国际儿童慈善机构“救助儿童会”的两名工作人员至今下落不明，该机构表示将暂停在该区域的所有救援行动。

路透社报道，克伦尼人权组织周六（12月25日）在克耶邦（Kayah）普卢索镇摩梭村（Mo So）附近的公路上，发现两辆卡车和一辆汽车被烧毁，车上有数十具遗体被烧得焦黑。

救助儿童会（Save the Children）当晚发表声明表示，该组织两名工作人员当天在附近小区施援后，在回家途中失踪。该组织已证实，两人所乘坐的私家车遭攻击及放火焚烧。为此，救助儿童会决定暂停在克耶邦、毗邻克伦邦部分地区和马圭省的所有救援行动。

救助儿童会首席执行官阿辛说：“我们对无辜平民和我们的工作人遭暴力对待感到震惊。我们的工作人员都是热心的人道主义者，一直在为缅甸各地数以百万计急需帮助的儿童提供救援。”

反军政府组织声称，这起屠杀事件是由缅甸军政府部队所为。

有村民称，当晚听到附近有驳火，但他无法前去查看，结果25日早上发现被烧毁的尸体。他称，车内除了数十具焦尸外，一旁还有妇女和孩童的衣物。

人权组织和当地媒体发布的一些照片显示，在被烧毁的卡车底盘有烧焦的尸体。

缅甸国营媒体引述军方报道说，军方在该村射杀了反对派武装组织“携带武器的恐怖分子”，但人数不详。军方称，这些人在案发时乘坐七辆车，没有在军方进行安检时停下。

当地村民表示，他看到32具被烧焦的尸体，救助儿童会则称，至少有38人遇害。

自今年2月军方推翻民主派领袖翁山淑枝领导的民选政府以来，缅甸就一直处于混乱状态。许多人组建了被称为人民保卫部队的民兵，以对抗装备精良的军队，有的则加入了少数民族武装组织的阵营。缅甸军方取缔了许多反对者，并将他们列为“叛徒或恐怖分子”。

根据当地维权组织政治犯援助协会，自政变以来，有至少1375人死于军方暴力镇压，另有8000多人遭军政府扣留。不过，军政府坚称死亡人数并不准确，且也有不少士兵在冲突中死亡。