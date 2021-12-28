潜入民间逃避军方追捕 缅护士设临时诊所 为平民及反政府军提供医疗服务

（仰光／克耶邦综合电）缅甸军方发动政变后，许多公务员和前线医护人员罢工，加入反政府活动，不少人因此被逮捕甚至杀害，动荡局势直接冲击防控冠病疫情的工作。一群逃避追捕的护士潜入民间设立临时诊所，为冠病患者及反政府武装分子提供医疗服务。

2月军人政变发生后不久，原任职于公立医院的护士艾奈辞去工作，于6月间前往东部克耶邦加入志愿医疗团队。

克耶邦的反政变武装组织不时与政府军发生冲突。艾奈说：“他们一打起来，我们就赶紧跑进树林里躲。”她服务的诊所设在一所学校内，校舍已在硝烟中停学了。

根据联合国难民署的数据，克耶邦约有8万5000人因暴力冲突而流离失所，不少人被迫栖身在拥挤的避难所。那里人多、卫生条件差，助长了冠病的传播。

艾奈的病人除了无家可归的平民，也包括民间反军政府武装“人民防卫军”的战斗员。“我听说这里缺医生和护士……所以我决定到这儿来，并设法带来一些医疗用品。”

记者随艾奈与她的同僚来到一个村子。这支医疗小队以几根竹子和一块大塑料布围出一个简单的隔离间，在塑料布中央划出一个小口。她们就在隔间内通过这个小开口，为站在隔间外的人进行冠病检测。对于检测呈阳性的人，医护员会给他们退烧药或维生素，这也是医疗队仅有的药物。

医疗队备有氧气瓶，但不得不省着用，因为要补充氧气须前往附近的大城镇，而沿途要多次经过军方的检查站。

军人在反抗力量较强地区设关口检查并逮捕带药者

人权观察组织近期的一份报告指出，缅甸军方禁止人道救援物资和医疗用品运入反抗力量较强的地区。护士拉昂说：“军人会在关口检查每个人，身上带药的人会被逮捕……我们是冒着生命危险在救人。”

根据Insecurity Insight组织、人权医师组织及美国霍普金斯大学联合发布的报告，缅甸发生政变后的六个月内，有190名医疗工作者被逮捕，25人惨遭杀害。

缅甸的冠病疫情在今年6月和7月达到高峰，每日新增确诊病例一度达4万起。军政府说，目前日增病例降至约150起，而且未发现有人感染奥密克戎毒株。

不过，缅甸医疗体制千疮百孔，冠病检测次数有限，奥密克戎病例可能已存在，只是未被发现。

根据缅甸卫生部，截至星期天，境内累计病例近53万起，累计死例逾1万9000起。