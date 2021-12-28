纳吉为华人经济论坛开幕引争议 主办方：他曾促进马中关系

来自 / 联合早报

发布 / 2021年12月28日 5:00 AM

纳吉受邀在世界华人经济论坛发表主题演讲时，主办方将他当年访华与中国国家主席习近平握手的照片投放在大荧幕上。（彭博社）
纳吉受邀在世界华人经济论坛发表主题演讲时，主办方将他当年访华与中国国家主席习近平握手的照片投放在大荧幕上。（彭博社）

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（吉隆坡综合讯）贪腐官司缠身的马来西亚前首相纳吉昨日受邀为2021年世界华人经济论坛（特别会议）主持开幕引起非议，主办方解释，邀请纳吉的考量并非他有无贪污，而是为了肯定他在任相期间促进马中关系及双边合作。

主办方：纳吉涉贪污官司 若举办反贪论坛就不邀请

同时，纳吉已故父亲——马国第二任首相阿都拉萨更是开启了马中双边伙伴关系。

《星洲日报》报道，世界华人经济论坛（WCEF）主席及国际战略研究院（ISI）主席谢泉勇召开记者会说，如果今天举办的是反贪污论坛，那就不适合邀请纳吉，因纳吉仍涉及贪污官司。“至于网上说他已经有罪，对主办方来说，我们不是看他有没有贪污（来决定），这是另一个部分，我们这场论坛谈的是有关马来西亚经济和双边的，中国与华人经济。”

他表示，该活动原定12月16日举行，但因纳吉曾密切接触冠病患者被迫隔离，因此展延。在国际战略研究院、中国国际商会和马来西亚一带一路总商会三方机构的同意下，邀请纳吉发表主题演讲。

他表示不担心邀请纳吉会模糊这场活动的焦点，并称很多出席者都是为纳吉而来。“我们今天开放给250人参与，但报名的已超过400人。主要都是因为纳吉，他们要听前首相对中国的理念，以及马中下一个密切关系是什么。”

论坛创始人李金友澄清同名活动与他完全无关

不过世界华人经济论坛创始人李金友发文告澄清，上述论坛与他在2009年前发起的同名活动完全没有关系，也跟“邀刑事罪犯赴会”无关。

李金友也是绿野集团创办人兼执行主席。他说，他是于2009年创立这个论坛，并获得杨忠礼洋灰集团董事经理杨肃祥的支持。

杨肃祥也是国际战略研究院创始人，该研究院正是这个论坛的主办方。

李金友说，多位朋友询问他是否邀请纳吉主持该论坛时，让他感到非常惊谔和尴尬。他发起的论坛早已更名为世界华人经济峰会（WCES），今年则更名为全球华人经济和科技峰会（GCET），并于12月16日在槟城举行，由首相依斯迈沙比里致开幕词，以及由槟州元首阿末弗兹发表主题演讲。

他指主办方冒用了他们两年前在中国举办活动的照片。不仅如此，他们还邀请了前首相（纳吉）参与论坛，“一位已被定罪及正在等待上诉的罪犯，当然引起各方媒体关注，而我也被误会”。

他强烈反对主办方“抄袭”，并说：“我们必须尊重司法和维护马来西亚的法治。”

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