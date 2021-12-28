纳吉为华人经济论坛开幕引争议 主办方：他曾促进马中关系

（吉隆坡综合讯）贪腐官司缠身的马来西亚前首相纳吉昨日受邀为2021年世界华人经济论坛（特别会议）主持开幕引起非议，主办方解释，邀请纳吉的考量并非他有无贪污，而是为了肯定他在任相期间促进马中关系及双边合作。

主办方：纳吉涉贪污官司 若举办反贪论坛就不邀请

同时，纳吉已故父亲——马国第二任首相阿都拉萨更是开启了马中双边伙伴关系。

《星洲日报》报道，世界华人经济论坛（WCEF）主席及国际战略研究院（ISI）主席谢泉勇召开记者会说，如果今天举办的是反贪污论坛，那就不适合邀请纳吉，因纳吉仍涉及贪污官司。“至于网上说他已经有罪，对主办方来说，我们不是看他有没有贪污（来决定），这是另一个部分，我们这场论坛谈的是有关马来西亚经济和双边的，中国与华人经济。”

他表示，该活动原定12月16日举行，但因纳吉曾密切接触冠病患者被迫隔离，因此展延。在国际战略研究院、中国国际商会和马来西亚一带一路总商会三方机构的同意下，邀请纳吉发表主题演讲。

他表示不担心邀请纳吉会模糊这场活动的焦点，并称很多出席者都是为纳吉而来。“我们今天开放给250人参与，但报名的已超过400人。主要都是因为纳吉，他们要听前首相对中国的理念，以及马中下一个密切关系是什么。”

论坛创始人李金友澄清同名活动与他完全无关

不过世界华人经济论坛创始人李金友发文告澄清，上述论坛与他在2009年前发起的同名活动完全没有关系，也跟“邀刑事罪犯赴会”无关。

李金友也是绿野集团创办人兼执行主席。他说，他是于2009年创立这个论坛，并获得杨忠礼洋灰集团董事经理杨肃祥的支持。

杨肃祥也是国际战略研究院创始人，该研究院正是这个论坛的主办方。

李金友说，多位朋友询问他是否邀请纳吉主持该论坛时，让他感到非常惊谔和尴尬。他发起的论坛早已更名为世界华人经济峰会（WCES），今年则更名为全球华人经济和科技峰会（GCET），并于12月16日在槟城举行，由首相依斯迈沙比里致开幕词，以及由槟州元首阿末弗兹发表主题演讲。

他指主办方冒用了他们两年前在中国举办活动的照片。不仅如此，他们还邀请了前首相（纳吉）参与论坛，“一位已被定罪及正在等待上诉的罪犯，当然引起各方媒体关注，而我也被误会”。

他强烈反对主办方“抄袭”，并说：“我们必须尊重司法和维护马来西亚的法治。”