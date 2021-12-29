东南亚出现奥密克戎传播 印尼探讨禁止公民出国 菲越泰相继收紧防疫管制

（雅加达综合电）东南亚国家继续出现冠病变种毒株奥密克戎疫情。越南出现首起奥密克戎病例，本区域冠病疫情最严重的印度尼西亚则发现首起奥密克戎社区感染病例。

印尼内阁正讨论是否收紧防疫措施，其中包括禁止公民出国。菲律宾、越南与泰国也宣布相继收紧防疫管制。

《海峡时报》报道，印尼卫生部发言人西蒂周二在线上记者会透露，当地首起奥密克戎社区感染病例的患者是来自苏门答腊棉兰的37岁男子。患者12月6日进入雅加达，20日确诊，27日确定感染奥密克戎毒株。

西蒂透露，这名患者没有出现症状，最近并未出国，也没有接触近期入境印尼者。

这是印尼第47起奥密克戎确诊病例，其余46起都是境外输入病例。西蒂说，这46名患者都只有咳嗽等轻微症状，其中一人未接种疫苗。

印尼卫生部12月16日宣布当地出现首起奥密克戎确诊病例，患者是雅加达一家隔离医院的员工。总统佐科当时疾呼民众严守标准作业程序。

彭博社周二报道，佐科政府内阁最近一次会议讨论防止奥密克戎疫情继续扩大的各种方案，包括禁止民众出国。其他方案还包括收紧防疫措施，例如确保民众在公共场所戴口罩，以及提高追加剂的接种速度等。不过，这项方案都没有具体实施时间表。

越南方面，卫生部周二表示，首都河内发现首起奥密克戎病例，患者12月19日从英国飞抵河内接受冠病检测时确诊。河内市政府周一宣布，即日起进入河内者若发现感染奥密克戎病毒，无论是否接种疫苗或是冠病康复者，都须接受隔离。

泰国宣布全国进入第三级防疫警戒

越南周二新增1万4440起确诊病例，累计超过168万起。当地的累计死亡病例则从周一的3万1418起，增至周二的3万1632起。

泰国发现514起奥密克戎病例后，公共卫生部周一宣布全国进入第三级防疫警戒。这包括呼吁民众配合政府进行更多快速抗原检测、避免群聚，以及尽可能居家办公等。

泰国的防疫警戒共有五级。最严格的第五级是“封城”措施，包括实施宵禁、严禁人员移动与群聚，以及所有旅客强制隔离等。泰国周二新增2305起确诊病例，这是6月11日以来新低，累计221万4712起。死亡病例则增加32起，累计2万1630起。

此外，菲律宾截至周二发现四起奥密克戎病例。当局为防堵更多奥密克戎病例，上周三宣布接种追加剂的间隔期从原本的六个月缩短至三个月。

菲律宾周二新增421起确诊病例，累计283万9111起，死亡病例增加两起，累计5万1213起。