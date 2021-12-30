降雨不断西马四州拉响水灾警报 马元首促慎防第二波水灾

马国气象局前天对上述四州发布今天至元旦的黄色级别连续降雨警报。水利灌溉局昨天对这四州发布水灾警报，因为即日起至明天期间都可能发生火灾。

（吉隆坡综合讯）马来西亚政府对柔佛、吉兰丹、登嘉楼，以及目前水灾灾情最严重的彭亨发出水灾警报，因为这四州接下来至12月31日都可能发生水灾。马国元首提醒政府与民众慎防第二波水灾，反对党则要求彻查政府在防灾与救灾方面是否有疏失。

马国气象局前天（12月28日）对上述四州发布今天至元旦的黄色级别连续降雨警报。水利灌溉局昨天对这四州发布水灾警报，因为即日起至明天期间都可能发生火灾。

水灾灾情获改善 灾民降至约8700人

气象局将雨势及受影响的严重程度，分为红色、橙色及黄色警报等三个级别。红色警报是预告将有连续超过两小时的强降雨，并可能导致严重水灾。橙色警报的雨势可能造成低洼和河边地区淹水。黄色警报的雨势和影响则都是最小的。

马国的水灾灾情近来日益改善，灾民人数从上周最高峰时超过6万1000人，降至昨晚约8700人。其中约6300名灾民来自彭亨，近2300名灾民来自雪兰莪。临时收容中心也上周从超过300所减至64所。

马国国家元首苏丹阿都拉昨天劝请所有政府部门及全国人民，尤其西马东岸、柔佛和沙巴的民众，必须吸取首波水灾的教训，严防随时可能发生的第二波水灾。

元首昨天透过国家王宫总管阿末法迪发布声明说，气象局已经发布黄色警报，高风险地区民众必须重视气象局的警报，随时留意持续下雨而高涨的水位。“这包括遵守地方政府发出的指示。若有必要则搬离住家，以保障自身和家人安全。”

声明说：“国家元首极度关心人民的问题，并呼吁大家从先前的突发性水灾吸取教训，改善弱点和不足，以应对任何可能性，包括灾后修复工作。”

反对党领袖要求政府调查救灾是否有疏失

元首也劝请所有相关政府机构和地方政府，准备好应对第二波水灾的可能性。“元首认为只要未雨绸缪，到时就能更快速和有效地在内陆和人口高密度地区展开救援行动。”

另一方面，马国国会反对党领袖安华等77名国会议员要求政府立即设立特别委员会，调查西马八州12月17日突然发生严重水灾的问题，以及政府在防患及救灾方面是否有疏失。

来自人民公正党、民主行动党与国家诚信党等希盟三党，以及民兴党与民统党的国会议员昨天发布声明，要求特别委员会将调查报告提呈国会。

声明说，目前大部分灾区水位已经下降，因此应该开始调查救灾工作哪里出错，以及哪些方面必须改善。

他们对水灾造成至少46人罹难表示难过。“我们身为国会议员，要求立即设立特别委员会调查水灾管理（问题）。这份调查报告必须在国会辩论并通过。”

主管特别事务的首相署部长阿都拉迪夫昨天在记者会透露，他与七名马国学者讨论有关水灾反馈和灾难管理改善的建议书，将于明年1月12日召开的首次内阁会议中讨论。

“他们交换对最近水灾灾害管理的看法，并汇报他们针对恶劣天气可能导致无法预测天灾等领域的研究结果。”