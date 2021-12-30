奥密克戎来势汹汹 泰国政府官员元旦后居家办公

（曼谷综合讯）冠病变种毒株奥密克戎来势汹汹，泰国政府决定进一步收紧防疫措施，下令所有政府官员在元旦之后居家办公。泰国当局鼓励私营企业效仿政府，允许员工居家办公。此外，当局正在考虑再次关闭各学府，让学生居家或远程学习。

《曼谷邮报》的报道引述泰国卫生副部长萨提特周二（12月28日）在内阁会议的话说，虽然至今感染奥密克戎毒株的病人都没有出现严重症状，但泰国须努力控制新毒株的传播，并将新病例保持在最低水平，以免对泰国的重新开放造成影响。

萨提特说：“卫生部决定在元旦之后，让所有政府官员居家办公，以防止病毒继续扩散。我们会在1月4日即元旦之后的第一个工作日再检讨情况。政府为对抗冠病疫情不遗余力，如果私营领域也能够采取类似预防措施，那将再好不过。”

萨提特承认，元旦期间各地都会举行倒数活动，大批人聚集在同一个地点，要防止奥密克戎扩散自然不易，但“如果大家都能够合作，元旦之后新增确诊病例没有激增，我们就可以放宽防疫管制措施”。

不过，萨提特对尚未接种疫苗的12岁以下孩童表示关注，担心孩童极可能在岁末庆祝活动上感染冠病病毒。有鉴于此，卫生部已下令曼谷市政府监管下的医院，为儿童新病例增加的可能性做好准备。

泰国当局26日刚通报发现514起奥密克戎病例，但才短短三天，奥密克戎病例就激增了200多起。

据了解，泰国截至昨天确诊的740起奥密克戎病例中，多达三分之一是社区感染病例，其中有许多源自于泰国第一个奥密克戎社区感染群——东部北部的加拉信府（Kalasin）。当局已将这个感染群列为超级传播者事件，并警告当地居民为病例激增做好准备。

感染群的源头是一对12月初从比利时入境的情侣。12月15日，两人先后出现症状，检测结果呈阳性，后来确认感染奥密克戎毒株。

这对情侣确诊前到过当地酒廊和市集，还出席过演唱会。当地高级卫生官员奥帕斯指出，其中一家酒廊人潮拥挤且通风不良，导致感染群扩大，病毒蔓延到其他11个府。截至28日，与这个感染群相关的病例已达173起。

单日新增2575起病例

泰国当局昨天通报，由于全国各地多个地区暴发新感染群，该国过去24小时新增2575起确诊病例，累计确诊病例达221万7287起。死亡病例昨天新增17起，累计2万1647起。

据卫生部估计，如果民众不配合政府进行更多快速抗原检测、避免群聚，以及尽可能居家办公等，在奥密克戎迅速扩散下，到了明年3月，泰国的新增病例会从目前的每日平均2500起暴增至3万起，且每日死亡病例可能达160起。