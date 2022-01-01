魏家祥：新马VTL是否恢复售票取决于疫情 期限前48小时两国将决定

（新山综合讯）新马航空与陆路疫苗接种者旅游通道暂停售票至1月20日的措施会否延长，取决于冠病疫情的最新进展。马来西亚交通部长魏家祥说，当局会在1月20日前的至少48个小时，才决定是否重新开放售票。

新马两国不久前因冠病变种毒株奥密克戎来袭，先后宣布收紧新马航空与陆路疫苗接种者旅游通道（VTL）计划，从2021年12月23日起至2022年1月20日，暂停售卖VTL机票和巴士车票，以遏制奥密克戎毒株的传播。不过，已经购票的旅客不受影响，可继续行程。

魏家祥也是马华公会总会长及马华柔佛州联委会主席。他周四与马华柔州联委会及各区会举行线上会议后，针对媒体询问新马VTL的最新进展时指出，1月20日之后是否继续暂停售票，必须依据当下的疫情风险评估后才能决定。

他说：“目前所知道的是，从1月21日起，新马VTL的机票和巴士车票每日的销售配额会减少，不过一切还得取决于到时奥密克戎变异毒株的发展，或是有没有出现新的变种病毒……现在距离期限还有至少三个星期，目前讨论这个还言之过早。两国政府将在1月20日前的48小时做出决定。”

他也说，新加坡交通部长易华仁2021年12月21日正式通知他，新加坡会暂时限制VTL机票和巴士车票的数量。

他强调，两国交通部会就此课题，持续保持密切联系和合作。

根据新马两国此前的宣布，新马VTL一旦恢复售票，每日可出售的票数将减少，其中，陆路VTL巴士车票的配额将减半。这意味着从1月21日起，每天可通过此计划进出新马两地的人数将从目前的最多4320人，减半至2160人。