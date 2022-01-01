泰恢复入境强制隔离重振旅游业受挫 下周二再评估措施是否延长

泰国去年11月1日对60多个“低风险”国家和地区重新开放，让已接种疫苗的旅客免隔离入境，一个多月吸引超过35万名外国旅客。然而随着本土传染的奥密克戎病例出现，当局上周决定对外来旅客恢复七天至10天的强制隔离。

（曼谷讯）冠病变种毒株奥密克戎来袭，使得原本疫情受控、疫苗接种稳健推进的泰国不得不收紧入境限制，重振旅游业的步伐无可避免慢了下来。

泰国2021年11月1日解除长达18个月的边界封锁，对60多个“低风险”国家和地区重新开放，让已接种疫苗的旅客免隔离入境。一个多月内，超过35万名外国旅客通过此计划受惠，入境检测呈阴后不必隔离，可自由活动。这也为百孔千疮的旅游业带来一线曙光。

然而随着泰国出现第一起本土传染的奥密克戎病例，当局上周决定暂停免隔离入境，对外来旅客恢复七天至10天的强制隔离。

泰国旅行社协会公关部主管皮洛拉特接受《海峡时报》访问时说：“有些人以为11月重开大门可吸引大批旅客，但事实上旅客增幅并不多。”

泰国去年4月间为对抗德尔塔毒株带来的严重疫潮，实施宵禁，并对人民出行、商业和娱乐场所收紧限制措施。目前每日新增确诊和死亡病例已稳定下来，而随着防疫限制措施自去年9月起逐步放宽，多数业者恢复营业，但有部分业者已无力支撑下去。

在曼谷经营按摩店长达10年的纳瓦蓬自疫情暴发以来，蒙受近300万泰铢（约12万新元）亏损，两个月前她决定停业止损。她说：“如果我继续营业，最终将一无所有。”

皮洛拉特透露，旅行社协会约半数会员已停止营业，一些决定退出市场，另一些则暂时休业，静待外国旅客回流，而仍营业的旅行社则主要做国内旅客生意，但利润少之又少。

泰国目前累计奥密克戎病例逾900起，东北部加拉信府出现大型感染群，逾200人染疫。当局会在本月4日对疫情再做评估，决定是否继续暂停入境免隔离。

泰国酒店协会主席玛丽莎指出，入境免隔离计划暂停形成一个“缺口”，接下来几个月难有旅客预订航班和酒店客房。她说，去年11月旅游业重启，使普吉岛、华欣、芭堤雅等旅游胜地的旅游业者生意有了起色，但随着入境免隔离暂停，业者期盼2022年首季能收支平衡的希望顿时破灭。

新年期间掀国内旅游热 首季每日新增病例或3万起

更糟的是，不少酒店预期未来几个月住客会增多，因此增聘了人手，现在旅客不来，这笔额外开支将难以填补。她说：“人们对这个行业渐渐失去信心。”

泰国当局警告，新年期间会迎来国内旅游热，这可能引发新一波疫情。公共卫生部估计，如果疫情大暴发，开年第一季每日新增病例可能达3万起。

为了防患未然，泰国各地取消多项跨年庆祝活动，当局也促请人们尽量避免出行。