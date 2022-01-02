马奥密克戎病例半数是沙特朝圣归来者 当局暂禁公民出国朝圣

（吉隆坡综合讯）马来西亚再通报两起奥密克戎确诊病例，至今累计64起，大部分是境外输入，且以从沙特阿拉伯朝圣返马者居多。政府为此宣布，从1月8日开始，暂时禁止公民出国朝圣。

马国卫生部长凯利昨天（1月1日）召开记者会指出，航空公司即日起不得售卖朝圣的机票。从明天开始，朝圣返马者不能在家隔离，须到指定地点隔离七天。

他说，马国的64起奥密克戎病例中，有32起或50%涉及朝圣者。当局收紧对朝圣者的防疫限制，是因为经调查，部分朝圣者返马后没有遵守隔离令，导致槟城、彭亨、柔佛和沙巴都出现涉及朝圣者的冠病感染群。

他指出，截至去年12月30日，共有九个感染群与朝圣者有关，其中五个确认感染奥密克戎，一个疑似与奥密克戎有关，目前仍在等全基因组测序结果；另三个则是非奥密克戎的冠病感染群。

他透露，马国医药研究院去年12月21日至29日，收集了1077起冠病确诊病例的基因型检测样本，其中966起可能是奥密克戎病例，而当中有多达750起或77.6%的患者是从沙特入境。“每天有800名至1000名朝圣者回国，虽然他们乘搭专机，但仍提高了冠病病毒及和奥密克戎病毒输入的风险……暂时禁止国人去朝圣，相信有助于协助减少奥密克戎在马国传播的风险。”

马国昨天新增3386起冠病确诊病例，累计276万1472起。周五通报25起死亡病例，累计3万1487起。