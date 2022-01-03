马国面对奥密克戎 凯利警告不可掉以轻心须减缓蔓延

（吉隆坡综合讯）尽管马来西亚冠病疫情缓和，但卫生部长凯利警告，马国“非常可能”面对新一波冠病变种毒株奥密克戎疫情，民众不可掉以轻心。他吁请民众尽快接种追加剂，以尽量减缓奥密克戎疫情在当地扩大。

凯利昨天发推文说：“若（奥密克戎）病例更多，入院或入住加护病房人数肯定增加。卫生部要避免公共卫生系统崩溃，策略就是减缓奥密克戎疫情蔓延。”他指出，减缓奥密克戎传播方法包括大规模接种追加剂、戴口罩、确保空气流通、做好检测、报告、隔离、通知和寻求治疗等。

截至去年12月31日，马国累计确诊奥密克戎病例64起，其中一起疑似本土病例，其余63起都是境外输入病例。当地另有超过900起奥密克戎疑似病例，这些疑似感染奥密克戎病毒的患者，都是曾到过沙特阿拉伯朝圣者，当局因此宣布，下周开始暂时禁止回教徒前往沙特朝圣。

卫生总监诺希山说，在去年12月25日至1月2日之间，马国增加172起值得关注变种毒株（VOC），其中170起是德尔塔病例，吉兰丹占60起、霹雳41起、槟城34起、柔佛13起、森美兰6起、彭亨和马六甲各5起，以及登嘉楼和吉打各3起，砂拉越则出现两起奥密克戎病例。

他说，这使全国累计5480起值得关注变种毒株和待观察变种毒株（VOI）病例，前者有5460起，后者则有20起。

加护病房病例数创新低

马国加护病房重症患者人数逐日递减。据诺希山通报，全国昨天共有191人在加护病房。这是去年4月以来的最低数字，是马国疫情逐渐缓和的重要指标之一。马国昨天新增2882起确诊病例，累计病例276万4354起。马国元旦通报25起死亡病例，累计死亡病例3万1513起。

马国宣布暂时禁止回教徒前往沙特朝圣，引起当地朝圣旅行社协会、马来族旅游社协会（BUMITRA）和马国旅游同业协会（MATTA）同声抗议。它们指政府突然宣布这项措施，导致朝圣者与旅游业者面对财务损失。

朝圣旅行社协会主席拉扎里告诉《每日新闻》，此举影响约1万人。他说，旅游业者建议政府应该收紧防疫标准作业程序，包括下令朝圣者回国后自费在酒店或指定地点隔离，而不是一刀切完全禁止民众前往沙特朝圣。