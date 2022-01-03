马气象局：同时面对大潮 柔州水灾最严重全境10县列红色警报

马国气象局针对柔佛全境10个县区发布危险级别的连续强降雨警报。水利灌溉局昨天也对柔佛的峇株巴辖与笨珍，以及西马半岛西岸区发出即日起至周三大潮警报。

（吉隆坡综合讯）大雨连日加剧马来西亚六州水灾灾情，其中以柔佛最严重。当局已对柔佛全境发布危险级别的连续强降雨警报，并警告当地也将同时面对大潮。这些都势必加剧水灾灾情。

马国气象局昨天下午原本对柔佛10县中的五县发布可能导致严重水灾的危险级别连续强降雨红色警报。不过气象局昨晚改而宣布柔佛所有10个县区都列为红色警报区域。

马国气象局按预估雨势及影响的严重程度，分出红、橙、黄三个级别的警报。红色警报表示将有连续超过两小时的强降雨，并可能导致严重水灾；橙色警报表示，雨势可能造成低洼和河边地区淹水；黄色警报表示，雨势和影响虽是所有警报级别最轻的，但仍必须持续关注。

水利灌溉局昨天对西马半岛西岸区发出即日起至周三的大潮警报。可能面对风险的地区包括布城吉打瓜拉慕达、霹雳峇眼拿督、雪兰莪的巴生、瓜拉冷岳、沙白安南与瓜拉雪兰莪，以及柔佛的峇株巴辖与笨珍。强降雨期间出现大潮，将导致海水倒灌进入河流而加剧水灾灾情。

柔佛灾民人数从少于800人激增至逾3000人

据社会福利局昨晚11时发布的信息，柔佛近来水灾灾情不断加剧。当地灾民人数从前晚不到800人，激增至昨晚超过3000人，并成为全国灾民最多的州属。柔佛各县之中，又以昔加末灾情最吃紧，灾民人数超过2800人。当局表示，昔加末是柔佛过去一周降雨量最多的县区。柔佛昨天共有六县遭遇水灾，其他受灾县区还包括哥打丁宜、丰盛港、居銮、东甲与新山。

柔佛州代总警长许国振昨天前往昔加末巡视灾情后的记者会说，政府已将昔加末列为重灾区。他说，柔州警方已经出动4309名警员参与各县的水灾救援行动。他说，加上其他政府救援单位，柔佛的救援人员已经超过7000人。

他已指示柔佛各区警方除了参与救灾，也要监督各地治安，严防不法分子“趁水打劫”。“警方除了监督冠病，也将监督治安，防止有人趁机打劫，我们绝不允许雪州的情况重演。”

据通报，马国昨天共有六州传出水灾灾情，受灾人数仅次于柔佛的是森美兰约1900人、彭亨约1000人、马六甲约2000人、沙巴约1100人，以及登嘉楼137人。全国超过9200名灾民住在163所临时收容中心。

据马国国家天灾管理机构昨天发布的信息，这次水灾至昨天的灾民累计超过12.5万人，但其中约11.7万人已返回家园。警方前天在面簿透露，水灾在全国造成50人丧生，另有两人失踪。马国公共工程部昨天表示，政府估计必须耗资10亿令吉（约3.24亿新元）才能修复遭洪水损毁的所有基础设施。

马国12月17日发生2014年以来最严重的水灾，灾民人数12月23日超过6万，当局一度开放超过300个临时收容中心。当时，西马九州中有八州传出灾情，其中雪兰莪及彭亨最严重。政府救援单位当时被痛批反应迟缓。

首相依斯迈沙比里12月21日承认，政府在水灾管理方面，特别是应对重灾区雪州的灾情确有不足，也发生拯救延误的问题。依斯迈沙比里12月24日下令所有计划出国度假的部长取消假期，已在外国的部长必须立即回国救灾。