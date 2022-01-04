马国六州水灾恶化 过万灾民疏散

（吉隆坡综合讯）马来西亚六州水灾恶化，疏散的灾民昨晚超过万人，约三成在灾情最严重的柔佛。首相依斯迈沙比里召开紧急会议商讨对策。

据马国社会福利局通报，昨天六州共有约1万4000人住进190个临时收容中心。其中，柔佛大约5000人，沙巴约2700人。马六甲近2600人，森美兰近2000人，彭亨超过1800人，雪兰莪40人。

马国水利灌溉局昨天说，在这些有灾情的州属，共有14条河流的水位超过危险水平，另有22条河流水位超过警戒水平。

柔佛10个县区中有七个传出灾情，灾民疏散到74个临时收容中心。柔州内情况最严重的县区是昔加末，灾民约3000人，占全州灾民人数约六成。

首相依斯迈沙比里昨天在面簿透露，他召开了“2021／2022年东北季候风水灾后管理工作小组特别会议”，商讨水灾后的重建及如何应对第二波水灾。他也发布声明说，国家天灾管理机构将在此次东北季风期过后开会，商讨关于治水的短期与长期计划。

国防部高级部长希山慕丁则宣布，他已下令武装部队动员更多军人和配备参与救灾。他说，目前全国共有近2000名军人参与救灾行动，军方也出动了大批救援配备。

马国去年12月17日发生2014年以来最严重的水灾，灾民人数12月23日超过6万，当局一度开放超过300个临时收容中心。当时，西马九州中有八州传出灾情，其中雪兰莪及彭亨最严重。这一波水灾现已逐渐平息，雪州的灾民基本上都已全部返回家园，彭亨的情况则时好时坏，一直都有数百灾民留在临时收容中心。

就在上一波水患还没有完全消除之际，西马从12月30日开始又连日下大雨，在元旦引发第二波水灾。这次灾区从雪州往南移至森美兰、马六甲与柔佛等州属，东马的沙巴也传出灾情。