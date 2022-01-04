分析：确保剩余任期政治与经济稳定 缓解冠病危机后佐科趁机巩固政权

印尼分析员指出，佐科在确保疫情受控之后，积极出手巩固政权。“疫情导致权力集中在总统手里，即总统在重大决策上有最后决定权。我们现在所看到的情况是，行政权力在疫情期间扩张，强行发挥其稳定政治与经济局势的威力。”

（雅加达讯）《雅加达邮报》分析报道，印度尼西亚总统佐科引导国家度过德尔塔变异毒株引发的第二波疫情之后，抓紧机会巩固政权，并安插亲信出任军警及商会要职，以确保其剩余任期内维持政治与经济稳定。

印尼第二波疫情去年7月中旬达到高峰，每日新增确诊病例逾5万起，使医疗体系不胜负荷，面临崩溃，政府不得不实施紧急社区活动限制令。

根据民调，疫情危机冲击佐科的民意支持率，7月间认同其执政表现的民众占59.3%，低于4月时的64%。

印尼政府随后开始采取分区分级防控，让各地区根据特定的疫情指标来评估疫情，更具有伸缩性地设定当地的社会活动限制级别。这个策略奏效，疫情大大缓解。

8月底，佐科欢迎国家使命党（PAN）加入执政联盟，并宣布搁置一年的迁都计划将恢复推进。佐科两年多前决定将首都从雅加达迁到东加里曼丹，分析员认为佐科试图以这个雄心勃勃的计划为其第二个总统任期留下光辉一笔。

国家使命党的加盟使执政联盟在拥有575个议席的国会中占据了82%席位，国会内的反对党仅剩民主党和伊斯兰保守派繁荣公正党（PKS）。

印尼科学研究院政治分析员瓦希斯多指出，佐科的举动凸显了他在确保疫情受控之后，积极出手巩固政权。“疫情导致权力集中在总统手里，即总统在重大决策上有最后决定权。我们现在所看到的情况是，行政权力在疫情期间扩张，强行发挥其稳定政治与经济局势的威力。”

盼创下丰功伟绩

卡渣玛达大学社会与政治科学院院长瓦万指出，佐科无法再寻求连任，他希望在第二个五年任期创下丰功伟绩，但挥之不去的疫情扰乱了他的计划。执政联盟增添新成员可为他提供助力，实现未达成的政治目标，同时也能确保其剩余任期内保持政治稳定。

瓦万说：“佐科执着于维持政治和谐，那似乎是他对于稳定的理解。”

佐科也在执政联盟以外扩大影响力，他在多个重要职位安插了自己的亲信。曾担任佐科副官的利斯特约（Listyo Sigit Prabowo）去年1月出任警察总长；2014年至2016年担任总统随扈队队长的安迪卡（Andika Perkasa）去年11月出任印尼国民军（TNI）总司令，他是佐科提名的唯一人选。

去年6月，印尼影响力最强的商业组织之一印尼工商会选举新主席，政府被指干预选举。商会一些成员说，自称国家情报局官员的人找上他们，要他们投选上市煤矿企业董事主席阿斯加德（Arsjad Rasjid）为主席，此人是政府认同的人选。国家情报局当时否认介入工商会选举。

工商会原定举行会员大会投选新主席，但在大会召开前两天，工商会宣布阿斯加德的唯一对手巴克利与兄弟控股公司董事主席阿尼迪亚退出选战，阿斯加德顺利当选。据报道，在这之前，两位候选人与工商会当时的主席以及佐科会了面。

战略与国际事务研究中心政治分析员阿雅指出，维持政治和经济稳定是佐科第二个任期的主要基石，“政府操控政治资源，都是为了维护这个稳定性。”