强调目前专注抗疫和救灾 依斯迈：马国内阁改组消息纯属揣测

马国首相依斯迈沙比里认为，目前并非改组内阁最佳时机，因为马国仍面对冠病疫情和水灾的威胁。消息人士称，阿兹敏和希山慕丁都是副首相热门人选。

（吉隆坡综合讯）马来西亚坊间盛传首相依斯迈沙比里下周将改组内阁及委任一位副首相，而国际贸工部高级部长阿兹敏是副首相热门人选之一。不过，依斯迈沙比里昨天（1月4日）首次开腔驳斥这种传言，并强调此时应专注于抗疫和救灾。

他说，他不会改组内阁，有关消息纯属揣测。他也认为，目前并非改组内阁最佳时机，因为马国仍面对冠病疫情和水灾的威胁。

他昨日在马六甲亚罗牙也派发援助金给水灾灾民后对媒体说：“出现各种各样的名字……这很正常，以前也是这样。如今人民生活在水深火热之中，政府必须专注处理冠病疫情和水灾。所以，只要我没有公布，就没有（内阁改组）。”

他表示，尽管马国每日新增冠病确诊病例低于3000起，但冠状病毒似乎挥之不去，成为人民生活的一部分。“之前，我们说会宣布国家进入地方性流行病，像应对其他流感一样，可是新变种毒株奥密克戎出现后，使抗疫变得严峻，内阁明天（周三）将探讨下一步应对行动。”

他也会在内阁会议上提呈防范水灾课题，并成立一个特别委员会，以做好第二波水灾防范工作。

据亲巫统网媒“Suara TV”及《马来西亚前锋报》分别引述消息人士报道，依斯迈沙比里将改组内阁，以撤换三名被指水灾期间表现欠佳的部长。

据前锋报报道，副首相职将在土团党的阿兹敏和内政部长韩沙再努丁之中选择一人。消息人士称，慕尤丁应该更偏向选择阿兹敏，因为慕尤丁任相期间对后者的信任度很高。

另外一个inforakyat网站则说，国防部高级部长希山慕丁将会受委为副首相。

然而，一名部长和一名副部长在受询时说，他们并没有接获内阁改组的消息。联邦直辖区部长沙希淡说：“我不知道，也不清楚有关依斯迈沙比里即将改组内阁，毕竟这是首相的特权。”

消息人士称，多名正副部长都知道此事。“不过，此次内阁改组仍处于‘讨价还价’阶段，决定谁该留，谁该走或被取代。内阁改组预料将在下周进行，但不确定日期。按一般情况，可能在每周三内阁会议之后（宣布）。”

被指水灾期间表现欠佳 马媒：三部长将被撤换

消息人士称，由于这牵涉到土团党的正副部长，依斯迈沙比里将与土团党主席慕尤丁洽谈。

马来文报章“Kosmo”指两名土团党部长及一名巫统部长将被撤换，因为他们在水灾期间表现欠佳，以致内阁饱受批评，其中被点名的包括妇女、家庭与社会部长丽娜哈仑，她上个月在酒店派发物资给水灾灾民、穿高跟鞋到灾区，以及手持水枪清洗看似干净的临时收容中心地面等做法而引起反弹。

据报道，青年及体育部长阿末法依沙是否被撤换仍在讨论中，毕竟他是土团党署理主席，是该党的第二把交椅。“如果副首相职留给土团党，那么阿末法依沙很可能会被撤换。届时，青体部长职将由巫统宣传主任兼巫青团副团长沙里尔取代。”