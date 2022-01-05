马国新增58起奥密克戎病例 四起来自吉打社区感染

（吉隆坡综合讯）马来西亚卫生部长凯利说，马国再发现58起奥密克戎变种毒株病例，当中四起为来自吉打州的社区感染病例，使全国累计病例达122起。

他昨日（1月4日）发文告说，在58名确诊者中，33人是无症状的；至于其他有症状者，则属第一及第二阶段轻微症状。

他说，上述四人在上月13日与从沙特阿拉伯朝圣回国的人士进行密切接触，并在17日开始出现症状，之后在19日接受冠病检测后确诊，并被送往吉打州双溪大年苏丹阿都哈林医院接受治疗。

他说，在54起境外输入奥密克戎病例中，39起来自沙特阿拉伯、7起阿联酋、4起英国、2起尼日利亚、哈萨克斯坦和法国各1起。

他指出，马国目前累计122起奥密克戎病例，其中117起为境外输入，另5起是社区感染。在所有奥密克戎病例中，71起（58.2%）是沙特朝圣回国者。

他说，马国迄今出现1220起疑似奥密克戎病例，当中928起（76.1%）是出国朝圣返马的人士。

无论如何，当局正在等待全基因组测序的结果出炉，以确定是否为奥密克戎病例。

凯利提醒所有居家隔离者继续遵守指示，单独留在房内，不要与家人或其他人见面。

他促请民众踊跃接种追加剂，以达到最佳保护水平，并预防冠病重症及其他并发症。

另一方面，马国昨日新增2842起冠病确诊病例，连续三天在3000起以下。当中，雪兰莪占514起病例，是全国最多新增病例的州属，吉兰丹及柔佛各397起及284起病例。