马国多区灾情虽好转 柔佛等州河流水位仍处危险水平

（吉隆坡综合讯）马来西亚多州昨天（1月5日）放晴，好些水灾地区的灾情有所缓和。柔佛、彭亨、森美兰、马六甲及沙巴的临时疏散中心里的灾民人数已减少，但一些地区的河流水位仍处于危险水平，当局提醒民众继续保持警惕。

柔佛是受灾最重的州属，尽管昨天灾情好转，到昨天该州还有七个受灾县未完全摆脱困境，灾情严重的地区依序是昔加末、东甲、丰盛港、麻坡、哥打丁宜、峇株巴辖及居銮；受影响家庭多达1456户，灾民人数5486人。

重灾区昔加末共有1047户家庭的3961人受水灾影响，被安置在53个临时疏散中心。不过，昔加末原本有81个临时疏散中心，昨天减至53个，显示当地灾情已有改善。

但是，柔佛州主管卫生及环境事务的行政议员（州内阁部长）阿威雅指出，州内有三条河流水位超出安全线，危险还未消除的地点主要在昔加末县。

在马来半岛东北的登嘉楼州，主要灾区的积水已消退，所有临时疏散中心已关闭，前去暂时栖身的灾民都获准返回家园。

马国去年12月17日当天下午开始下大雨，雪兰莪州晚上渐渐淹水，引发2014年以来最严重的水灾，政府被指反应迟缓、救灾不力，民间怨声载道。当时灾情最严重的雪州有九个县共186个地区淹水，其中沙亚南太子园情况严重，灾民人数一度超过4000人。

马当局为反应迟缓辩驳：曾发出16次危险水位警报

对于当局没在水灾前发出警报，马国水利灌溉局昨天首度辩解，去年12月18日雪州发生大水灾前，当局曾发出16次危险水位警报，提醒当地居民准备撤离家园。

该局在面簿发文说，当天沙亚南太子园第二区的水位警报站发出六次警告，第三区警报站则拉响了10次警告及危险警报。“太子园第二区是在当天上午10时30分、中午12时30分至晚上8时发出警报；第三区是于凌晨2时开始至隔天早上7时响起警告，危险警报则是在上午11时至下午4时响起。”

该局也说，沙亚南太子园发生水灾后，当局于12月20日开始展开多次防洪行动，包括关闭水坝闸口及降低巴生河的水位。

到昨天，雪州灾情已大为好转，灾民基本上都已返回家园。不过，水利灌溉局昨天提醒，雪州沙白安南的河流水位正在上升，当地居民不可掉以轻心。

尽管水利灌溉局已公开解释，首相依斯迈沙比里也承认当局救灾不力，并承诺政府会不惜耗费巨资，以更全面解决水灾问题，但巫统主席阿末扎希认为，国会下议院仍须召开特别会议，让人民代议士针对水灾提出看法和建议，协助政府寻找最佳途径应对水灾。

他昨天发文告说：“（这次水灾）死亡人数那么高（至少50人罹难），政府肯定要即刻执行国家元首的谕令，展开灾难评估。”