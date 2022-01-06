雅加达为近半数儿童打首剂疫苗

（雅加达讯）面对冠病新变种毒株奥密克戎的威胁，印度尼西亚政府在控制住疫情后依然不敢掉以轻心，继续加紧为民众接种疫苗，首都特区雅加达迄今已为近50%儿童接种第一剂疫苗。

印尼新闻网站“时代网”报道，雅加达市政府的目标是为117万3972名6岁及以上儿童接种疫苗，截至本月5日，已有56万1000名儿童接种第一剂疫苗。

印尼政府12月中开始为全国2650万名6岁至11岁的儿童注射中国科兴疫苗，是亚洲地区为儿童施打疫苗的少数国家之一。

印尼曾是冠病疫情最严重的亚洲国家之一，不过情况近期大大改善，目前的每日新增确诊病例已从7月份顶峰期的平均4万起降至平均少于300起。官方数据显示，至今累计确诊病例超过420万起，其中未满周岁到18岁者占了13%。

除了儿童病例多之外，奥密克戎变种毒株的存在也让印尼当局不敢放松警惕。根据印尼卫生部的最新数据，截至本周二，印尼已经出现254起奥密克戎病例，其中有15起是社区感染病例，其余是境外输入。

卫生部发言人西蒂指出，随着奥密克戎病例越来越多，政府将采取一系列防疫措施，阻遏变种毒株继续扩散，其中包括加强病毒检测、病例接触追踪、治疗和加快疫苗接种等。

印尼抗疫跨部门工作小组周二公布的最新数据显示，印尼全国至今有1亿1450万人已完成接种，即达目标人口的55%。

印尼当局已为近200万名医护工作人员接种第三剂疫苗，并决定从本月12日开始为广大民众注射追加剂。