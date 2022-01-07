救灾不力饱受抨击 马国会将召开特别会议讨论水灾课题

马国首相依斯迈指出，本月20日召开的特别会议是国会议员就水灾课题提出意见的最佳平台，会议重点将是水灾管理，包括灾民救济、灾后协调，以及长期管理和防范等各方面的规划。

（吉隆坡综合讯）马来西亚遭逢2014年以来最严重水灾，政府被指反应迟缓、救灾不力而饱受抨击。首相依斯迈沙比里宣布，1月20日召开国会下议院特别会议商讨水灾问题，同时借此机会向人民解释政府应对水灾时所采取的行动及善后等相关事宜。

他昨天发声明指出，这次的特别会议是国会议员就水灾课题提出意见的最佳平台，会议重点将是水灾管理，包括灾民救济、灾后协调，以及长期管理和防范等各方面的规划。

他说：“这次会议意义重大，因为它提供政府平台解释各种水灾相关的现有措施、未来规划，以及政府在应对这场水灾时采取了什么行动和计划。”

他也说，国家元首苏丹阿都拉已谕准召开这次的国会特别会议。此会议属于马国第14届国会的第四季会议，第五季会议预料落在2月底。

马国半岛多个州属从去年12月中开始发生严重水灾，至今导致至少54人死亡，数万人受影响，许多基础建设被破坏，造成巨大财物损失。

巫统主席阿末扎希和在野的希望联盟（希盟）及人民公正党主席安华多次要求依斯迈沙比里召开国会特别会议，就水灾课题给民众一个交代；同时，让朝野议员协助政府寻找最佳途径应对水灾。

通讯部长：将成立行动队制定更快速预警通讯系统

安华昨天到马六甲视察灾情时强调，政府必须成立特别委员会，全面检讨水灾管理及应对不当的问题。他呼吁政府尽快恢复灾区的基本建设，以减轻人民负担。

对此，通讯及多媒体部长安努亚慕沙说，政府将成立特别行动队，制定更快速有效的天灾预警和通讯系统。“内阁认为，有必要改善向人民传达资讯的通讯系统，包括采用手机群发短信概念，向受灾地区快速而准确地发出预警。”

马国多州这两天都是晴天，水灾灾情持续好转。根据社会与福利局网站数据，在灾情最严重的柔佛州，截至昨天傍晚6时38分，灾民人数已从前一天的5000多人，减少至4226人。这些灾民被安置在60个临时疏散中心，主要集中在昔加末县、东甲县、峇株巴辖县和麻坡县。

不过，水利灌溉局网站显示，截至傍晚5时45分，柔佛仍有三条河流的水位处在危险水平。另据《星洲日报》报道，由于昔加末河水往下涌，加上目前是涨潮期，导致位于麻坡河中游的多个地区灾情恶化，受灾家庭超过200户。

报道指出，尽管受影响地区近日都艳阳高照，但河水水位仍不断上涨。马华柔佛志工团团长兼麻坡市议员陈志豪提醒，河水很可能倒灌，民众须做好准备，随时撤离家园。