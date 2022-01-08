洪森抵达缅甸访问 反对派担心这等于承认军政府合法性

洪森到缅甸访问两天，试图化解缅甸危机。他将与军方领袖敏昂莱举行会谈，针对双边与多边合作及亚细安近期发展进行讨论与交换意见，但不会与翁山淑枝见面。

（仰光综合电）今年亚细安轮值主席国柬埔寨首相洪森昨天对缅甸进行两天访问，试图化解缅甸危机。洪森抵达缅甸时受到隆重接待，因为出现反对洪森到访的示威活动，首都内比都和各大城市都加强了保安。

洪森也是去年2月缅甸军方发动政变推翻翁山淑枝领导的民选政府以来，首位访缅的外国政府首脑。

柬埔寨外交部说，洪森将与缅甸军方领袖敏昂莱举行会谈，针对双边与多边合作及亚细安近期发展进行讨论与交换意见。

不过获得美国资助的自由亚洲电台引述一名军方发言人说，洪森将不会与翁山淑枝见面。翁山淑枝在军方发动政变后就被扣留和被控10多项控状。

曼德勒等地民众示威

反对洪森访问缅甸

缅甸一些地区反对洪森访缅，反对派担心洪森的到访，等于公开承认缅甸军政府的合法性。

内比都以北约300公里的实皆省迪帕因地区，当地民众示威，焚烧洪森的海报，高喊：“洪森不要来缅甸。我们不要独裁者洪森。”缅甸第二大城市曼德勒、南部德林达依（Tanintharyi）地区及中部城镇蒙育瓦（Monywa）也有示威抗议。

洪森周三公开呼吁缅甸各方相互克制，让和平进程可以付诸实现。洪森说：“缅甸的兄弟们，你们是要自己的国家陷入内战，或是要解决纷争？”

印度尼西亚总统佐科周三同洪森通过电话后，在推特上发文说，若缅甸军方去年4月与亚细安达成的推动缅甸和平进程的五点共识没有取得重大进展，接下来的亚细安会议只能让缅甸的非政治代表出席。

不过，亚细安对此口径不一致。洪森上月说，缅军方官员应被允许出席亚细安会议。一般认为洪森此行的目的之一，是要争取让敏昂莱重新出席亚细安峰会。

柬埔寨副首相兼外交与国际合作部长布拉索昆之前警告，缅甸危机正在深化，并说当前缅甸具备爆发内战的所有元素，即国家局势动荡，有两个政府、多支武装部队，人民不服从军人政权，一些武装组织在各地打游击战。布拉索昆上月被洪森委任为亚细安轮值主席国的缅甸特使。