新增病例近期翻倍激增 杜特尔特下令逮捕不遵守居家令未打疫苗者

（马尼拉综合电）菲律宾冠病新增确诊病例近期翻倍激增，总统杜特尔特决定出狠招，下令逮捕不遵守居家令的未接种疫苗者。

菲律宾的新增确诊病例在岁末佳节期间持续飙升，其中以首都大马尼拉地区的情况最严重。政府本周开始加强防疫管制措施，下令将首都圈的第三紧急状态扩大至周边三省。

在最新条例下，大马尼拉地区及周边三省的1300万居民不得外出，除非是为了购买必需品或运动，没有接种的居民更是严禁出门。餐厅、公园、教堂和美容院只能维持最低客容量。

杜特尔特周四在一段预录的视频中说：“因为这是国家紧急状态，我的立场是可以限制那些没有接种的人。我现在命令所有村长寻找那些还没有接种的人，并要求或命令他们尽可能留在原地。如果有人拒绝服从，依旧到社区或其他地方走动，当局可以限制他。如果他拒绝被限制，官员有权逮捕顽固的人。”

菲律宾政府并没有强制民众接种疫苗，因此该国1亿人口中，至今不到一半人口完成接种。

杜特尔特对于仍有那么多菲律宾人尚未接种表示震惊。他指出，如今病毒“在我们的社区、国家以及全世界肆虐，如果你不接种疫苗，你会让每个人都处于危险之中。”

菲律宾去年7月暴发第三波疫情，9月疫情达到顶峰时，单日新增病例一度超过2万6000起。当局原本已将疫情控制住，在圣诞节之前，每日新增病例减少至数百起。

然而，菲律宾卫生部6日通报新增1万7220起确诊病例，比4日的病例多了三倍，单是大马尼拉地区就通报1万1000多起，占全国新增病例的68%。

累计死例达5万1743起

根据Octa研究组织的数据科学家，截至4日，大马尼拉地区的阳性率已升至45%，意味着每两个接受检测的人中，就有一人呈阳性反应。

截至6日，菲律宾已累计288万8917确诊病例，累计死例达5万1743起。卫生官员警告，变异毒株奥密克戎在菲律宾境内迅速传播开来，下来几周病例数会持续攀升，预计到了月底会达到顶峰。