新增病例近期翻倍激增 杜特尔特下令逮捕不遵守居家令未打疫苗者

来自 / 联合早报

发布 / 2022年1月8日 5:00 AM

变异毒株奥密克戎在菲律宾境内迅速传播开来，下来几周病例数会持续攀升。图为马尼拉的民众昨天在一处检测中心大排长龙等候接受冠病拭子检测。（法新社）
变异毒株奥密克戎在菲律宾境内迅速传播开来，下来几周病例数会持续攀升。图为马尼拉的民众昨天在一处检测中心大排长龙等候接受冠病拭子检测。（法新社）

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（马尼拉综合电）菲律宾冠病新增确诊病例近期翻倍激增，总统杜特尔特决定出狠招，下令逮捕不遵守居家令的未接种疫苗者。

菲律宾的新增确诊病例在岁末佳节期间持续飙升，其中以首都大马尼拉地区的情况最严重。政府本周开始加强防疫管制措施，下令将首都圈的第三紧急状态扩大至周边三省。

在最新条例下，大马尼拉地区及周边三省的1300万居民不得外出，除非是为了购买必需品或运动，没有接种的居民更是严禁出门。餐厅、公园、教堂和美容院只能维持最低客容量。

杜特尔特周四在一段预录的视频中说：“因为这是国家紧急状态，我的立场是可以限制那些没有接种的人。我现在命令所有村长寻找那些还没有接种的人，并要求或命令他们尽可能留在原地。如果有人拒绝服从，依旧到社区或其他地方走动，当局可以限制他。如果他拒绝被限制，官员有权逮捕顽固的人。”

菲律宾政府并没有强制民众接种疫苗，因此该国1亿人口中，至今不到一半人口完成接种。

杜特尔特对于仍有那么多菲律宾人尚未接种表示震惊。他指出，如今病毒“在我们的社区、国家以及全世界肆虐，如果你不接种疫苗，你会让每个人都处于危险之中。”

菲律宾去年7月暴发第三波疫情，9月疫情达到顶峰时，单日新增病例一度超过2万6000起。当局原本已将疫情控制住，在圣诞节之前，每日新增病例减少至数百起。

然而，菲律宾卫生部6日通报新增1万7220起确诊病例，比4日的病例多了三倍，单是大马尼拉地区就通报1万1000多起，占全国新增病例的68%。

累计死例达5万1743起

根据Octa研究组织的数据科学家，截至4日，大马尼拉地区的阳性率已升至45%，意味着每两个接受检测的人中，就有一人呈阳性反应。

截至6日，菲律宾已累计288万8917确诊病例，累计死例达5万1743起。卫生官员警告，变异毒株奥密克戎在菲律宾境内迅速传播开来，下来几周病例数会持续攀升，预计到了月底会达到顶峰。

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