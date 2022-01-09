柔佛丹绒柏乐巴斯港口 去年处理集装箱增14%至逾1120万个

（新山综合讯）柔佛州丹绒柏乐巴斯港口去年处理超过1120万个标准箱，比前年增长14%，成为马来西亚首个处理逾1000万个标准箱的港口，并晋升为全球排名前15的集装箱港口。

马国交通部长魏家祥指出，2020年丹绒柏乐巴斯港口（Tanjung Pelepas）处理了985万个标准箱（TEU），去年增至超过1120万个，显示即使面对冠病疫情，也无阻丹绒柏乐巴斯港口的运作和发展。

他周五出席丹绒柏乐巴斯港口的庆典仪式时说，丹绒柏乐巴斯港口去年还创下其他纪录，包括成为东南亚第一个迎来世界最大集装箱船舶长荣长范号的港口，以及迎来世界首个和最大的液化天然气动力集装箱船舶。

他指出，在2020年，全球仅有两个国家有超过一个以上的港口被列入全球港口排行榜前20名，分别是马国和中国。其中，除了柔佛的丹绒柏乐巴斯港口，马国另一个上榜的港口是雪兰莪州的巴生港口。

他强调，港口是促进马国经济增长的主要领域，因此，政府会继续通过交通部，全力提升港口和海事能力、发展人力资源、确保船舶和航行安全，以及提供高效的辅助服务，改善和提高马国在全球市场的竞争力。

此外，柔佛州务大臣哈斯尼指出，海运业在柔佛的经济发展中扮演重要角色，柔佛海峡每年在全球贸易的占比都持续增加，令柔佛成为本区域主要航点和目的地，并借此成为进入东南亚市场的优势。

他说，该港口目前已展开的扩建计划，将延伸至依斯干达公主城地区丹绒亚当一片81英亩（约33公顷）的土地，作为免税区，预计在明年第二季度可竣工。

他指出，丹绒柏乐巴斯港口的发展和扩建计划能带动周边地区的经济发展。“我相信竣工后，当地的物流业及其他相关的经济活动，如制造业、房地产和中小型企业会快速发展，为柔佛经济增长和繁荣做出贡献。”

丹绒柏乐巴斯港口首席执行员马克尼森补充，当局计划今年投入7.5亿令吉（约2.4亿新元）扩建港口及提高港口的运作效率，此扩建计划预计可在明年完成。