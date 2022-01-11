马国警方：约百名本国恐怖分子仍滞留伊拉克叙利亚

（吉隆坡综合讯）马来西亚警方表示，目前还有约百名马国恐怖分子及家属滞留伊拉克与叙利亚，一些还继续参与国际恐怖组织伊斯兰国的“圣战”。当局发现这些人除了实体圣战，也将战线扩展至互联网社交媒体。马国政府正密切留意，严防这些人扩大影响力或伺机溜回马国。

据《星报》报道，伊斯兰国组织2019年遭各国联手击垮后，有16名马国成员被遣返。不过，至今仍有百余马国人留在当地，他们相信伊国组织仍未溃败，还有机会卷土重来。

马国警方消息指出，这些人之中有56人滞留叙利亚，他们包括19名男子、12名女子、17名男童与八名女童。据警方了解，其中10名女子、12名男童及五名女童目前在叙利亚东北部的难民营，另外有10多名男子关押在叙利亚的两所监狱内。

马国警方发现，伊国组织头目巴格达迪2014年6月宣布成立这个极端组织后，约120名马国民众陆续前往叙利亚参与所谓的“圣战”，但几年后已不再有马国人这么做。

美国支持的叙利亚民主力量2019年初收复了伊国组织在叙利亚东部最后据点，并宣布该组织已彻底瓦解。美国2019年10月底宣布击毙巴格达迪，同情伊国组织的人失去了动力和激情，相关恐怖活动也逐渐减少。不过，美国国防部2021年8月指一些伊国组织残余分子仍在叙利亚东北部一些难民营吸收新人，并企图以这些难民营作为基地并扩大势力。

早在伊国组织溃败前，许多到叙利亚的马国“圣战士”了解伊国组织实际情况后都后悔不已。马国警方多年来不断尝试把这些人带回国，要安排他们接受去激进化辅导。但由于各种原因，成功回国的案例不多。

武吉阿曼警察总部政治部反恐组助理总监阿兹曼今年3月在一场线上论坛透露，警方在2019年针对恐怖分子展开数十次突袭和逮捕行动，与2018年的109次行动相比，次数减少了一些。被捕人数方面，反恐组2020年抓了七人，2018年和2019年则分别逮捕119人和72人。

阿兹曼指出，警方2020年1月初，也就是行动管制令落实前两个月，逮捕七名涉及制作宣传伊国组织的视频，及对国家领袖发出死亡恐吓的恐怖嫌犯。警方发现嫌犯涉嫌企图对前首相马哈迪和前财政部长林冠英等发动独狼式恐怖袭击。