印尼分段恢复煤炭出口并拟向矿企征税

来自 / 联合早报

发布 / 2022年1月12日 5:00 AM

印尼主要煤矿产区东加里曼丹省沙马林达的运煤驳船昨日在海上繁忙穿行。（法新社）
印尼主要煤矿产区东加里曼丹省沙马林达的运煤驳船昨日在海上繁忙穿行。（法新社）

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印尼政府今天将对是否取消煤炭出口禁令进行审查。同时，印尼也考虑向矿企征收煤炭税，税收将用于协助国家电力公司在市场上以市价购入煤炭。

（雅加达综合电）印度尼西亚暂停煤炭出口10天后又放松禁令，决定分阶段恢复煤炭出口。当局也考虑向矿企征收煤炭税，利用税收协助国家电力公司购煤发电。

消息传出后，中国动力煤期货价格周二下跌3%至人民币685元（约145新元）。

印尼海事与投资统筹部长卢胡特周一晚在新闻发布会上宣布，解除煤炭出口禁令的官方条文正在敲定当中。

他说：“在看到国家电力公司的煤炭供应大为好转之后，14艘已经满载煤炭并已由买家付款的船只，可以立即放行出口。”

他还说，印尼政府周三将对是否取消煤炭出口禁令进行审查，如果决定取消，将逐步实行，因为还要考虑到恢复出口对矿企遵守所谓“国内市场义务”（DMO）政策规则所产生的影响。根据该政策，煤矿业者必须把全年煤炭产量的25%保留给国家电力公司，而且供应价格每吨不可超过70美元（约94新元），远低于市价。

印尼交通部海运部主管穆根受访时说，截至昨天上午，交通部还未批准任何运载出口煤炭的船只离港，仍在等待能源部下达指示。

根据金融市场数据供应商Refinitiv的数据，约有120艘运煤船滞留在印尼主要煤炭出口地加里曼丹的港口。

印尼国家电力公司（PLN）去年底通报其煤炭库存量降至超低水平后，印尼宣布从本月1日起停止煤炭出口一个月，以缓解国内煤炭供应紧张，避免国内出现供电不足的情况。

为避免国家电力公司再度陷入煤炭供应不足短缺的困境，印尼政府考虑向矿企征收煤炭税，税收将用于协助国家电力公司在市场上以市价购入煤炭。

税率将取决于市价 与最高供应价70美元差距

根据路透社看到的相关官方文件，其中一个可能的征税方式是按煤炭产量来征税，税率将取决于市价与最高供应价70美元之间的差距，并定期进行检讨。

官方文件中所列的可能税率为每吨3.87美元，由此推算每年可为国家电力公司提供约25亿美元作为购煤资金。

卢胡特透露，政府也计划解散国家电力公司属下的煤炭采购公司PLN Batubara，由国家电力公司直接与矿企交涉。

印尼政府指出，国家电力公司煤炭出现严重短缺，是因为大多数矿企并未遵照DMO政策，将全年煤炭产量的25%保留给国内市场。

除了暂停煤炭出口，印尼总统佐科上周也宣布撤销2078份煤矿执照及234份林业及种植业执照，以收紧天然资源开发的管制。

《雅加达邮报》分析报道，此次威胁1000万名用户供电的危机，追根究底是煤矿业严重缺乏监管所致。根据印尼肃贪委2014年的调查，煤矿业不但缺乏监督和透明度，普遍也存在逃税现象。调查发现，在3826家矿企中，725家未注册为纳税企业；地方政府与印尼统计局采集的煤炭产量数据存在巨大差距；许多县长和省长滥用发放采矿证的权力中饱私囊。

报道称，当前煤炭供应危机为印尼加强天然资源管理的透明度提供良机。许可证条例和发放程序完全透明化，有助于民间团体和非政府组织监督采矿业，减少贪污行为，吸引信誉良好的矿企来投资。

印尼是全球最大的动力煤出口国，2020年出口量约4亿吨。印尼暂停煤炭出口，令其主要客户措手不及，日本、韩国、菲律宾等国纷纷施压，要它取消禁令。

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