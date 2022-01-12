印尼分段恢复煤炭出口并拟向矿企征税

印尼政府今天将对是否取消煤炭出口禁令进行审查。同时，印尼也考虑向矿企征收煤炭税，税收将用于协助国家电力公司在市场上以市价购入煤炭。

（雅加达综合电）印度尼西亚暂停煤炭出口10天后又放松禁令，决定分阶段恢复煤炭出口。当局也考虑向矿企征收煤炭税，利用税收协助国家电力公司购煤发电。

消息传出后，中国动力煤期货价格周二下跌3%至人民币685元（约145新元）。

印尼海事与投资统筹部长卢胡特周一晚在新闻发布会上宣布，解除煤炭出口禁令的官方条文正在敲定当中。

他说：“在看到国家电力公司的煤炭供应大为好转之后，14艘已经满载煤炭并已由买家付款的船只，可以立即放行出口。”

他还说，印尼政府周三将对是否取消煤炭出口禁令进行审查，如果决定取消，将逐步实行，因为还要考虑到恢复出口对矿企遵守所谓“国内市场义务”（DMO）政策规则所产生的影响。根据该政策，煤矿业者必须把全年煤炭产量的25%保留给国家电力公司，而且供应价格每吨不可超过70美元（约94新元），远低于市价。

印尼交通部海运部主管穆根受访时说，截至昨天上午，交通部还未批准任何运载出口煤炭的船只离港，仍在等待能源部下达指示。

根据金融市场数据供应商Refinitiv的数据，约有120艘运煤船滞留在印尼主要煤炭出口地加里曼丹的港口。

印尼国家电力公司（PLN）去年底通报其煤炭库存量降至超低水平后，印尼宣布从本月1日起停止煤炭出口一个月，以缓解国内煤炭供应紧张，避免国内出现供电不足的情况。

为避免国家电力公司再度陷入煤炭供应不足短缺的困境，印尼政府考虑向矿企征收煤炭税，税收将用于协助国家电力公司在市场上以市价购入煤炭。

税率将取决于市价 与最高供应价70美元差距

根据路透社看到的相关官方文件，其中一个可能的征税方式是按煤炭产量来征税，税率将取决于市价与最高供应价70美元之间的差距，并定期进行检讨。

官方文件中所列的可能税率为每吨3.87美元，由此推算每年可为国家电力公司提供约25亿美元作为购煤资金。

卢胡特透露，政府也计划解散国家电力公司属下的煤炭采购公司PLN Batubara，由国家电力公司直接与矿企交涉。

印尼政府指出，国家电力公司煤炭出现严重短缺，是因为大多数矿企并未遵照DMO政策，将全年煤炭产量的25%保留给国内市场。

除了暂停煤炭出口，印尼总统佐科上周也宣布撤销2078份煤矿执照及234份林业及种植业执照，以收紧天然资源开发的管制。

《雅加达邮报》分析报道，此次威胁1000万名用户供电的危机，追根究底是煤矿业严重缺乏监管所致。根据印尼肃贪委2014年的调查，煤矿业不但缺乏监督和透明度，普遍也存在逃税现象。调查发现，在3826家矿企中，725家未注册为纳税企业；地方政府与印尼统计局采集的煤炭产量数据存在巨大差距；许多县长和省长滥用发放采矿证的权力中饱私囊。

报道称，当前煤炭供应危机为印尼加强天然资源管理的透明度提供良机。许可证条例和发放程序完全透明化，有助于民间团体和非政府组织监督采矿业，减少贪污行为，吸引信誉良好的矿企来投资。

印尼是全球最大的动力煤出口国，2020年出口量约4亿吨。印尼暂停煤炭出口，令其主要客户措手不及，日本、韩国、菲律宾等国纷纷施压，要它取消禁令。