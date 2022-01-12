泰三海滩胜地让已接种游客入境免隔离

（曼谷彭博电）尽管面对新一波冠病疫情，泰国仍继续重启旅游业，将三个深受旅客欢迎的海滩度假胜地列入沙盒计划，外国游客入境可免隔离。

从昨天起，已完成疫苗接种的外国游客入境甲米（Krabi）、攀牙（Phang Nga）、苏梅岛（Koh Samui），无须接受隔离，但必须停留至少一周，才可续程前往泰国其他地区。

沙盒计划最早于去年7月在普吉岛率先实施。去年11月1日，泰国解除长达18个月的边境封锁，对60多个“低风险”国家和地区重新开放，让已接种疫苗的旅客免隔离入境。然而随着输入型奥密克戎病例增多，泰国上个月暂停入境免隔离计划，该计划在短短两个月内，吸引了大约35万名游客。当时除了普吉岛，其他地区的沙盒计划都喊停。

苏梅岛旅游协会会长拉查蓬表示，虽然沙盒计划所能吸引的游客人数预计会比之前少了一半，但还是比零游客、完全禁止游客入境来得强。他也说，沙盒计划先前在旅游旺季时暂停，对旅游业造成相当大的冲击。

旅游业是泰国的经济支柱，在疫情暴发前，每年贡献经济产值占全国近五分之一。2019年，泰国接待外国游客4000万人次，收益逾600亿美元（约812亿新元）。重启旅游业的脚步因疫情反复而停停走走，泰国经济展望也因此蒙上阴影。

普吉岛单日病例最大增幅约六成医院病床被占用

德意志银行经济师周一发布的报告说：“新变异毒株的出现以及之后泰国及其他地区实施边境管制，对泰国的抵境游客预估数字及增长构成了威胁……全球旅游业可能需要数年才能全面回归正常，事实上，旅客也须要时间来恢复对出国旅游的信心。在人们对冠病治疗法的功效还未有信心之前，他们一般不会出远门或到不熟悉的地方旅游。”

普吉岛目前正面对疫情暴发以来最大的单日新增病例增幅，约60%医院病床被冠病患者占用。不过当地官员表示，该岛医疗体系足以应付激增的病例，沙盒计划不会暂停。

普吉岛旅游协会会长布米吉迪说：“普吉岛的疫情跟很多国家一样。我们正在扩充隔离设施，让游客在酒店客房隔离……泰国暂停和调整沙盒计划，显示我们迅速做出决策，尽量减低冲击，并在逐步摸清情况的同时作出调整。”

泰国各地在新年假期过后，确诊病例猛增。目前输入型病例及社区感染群以奥密克戎病例占多数。泰国周二新增确诊病例7133起，新增死亡病例12起。