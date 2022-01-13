东南亚各国采取灵活措施 对抗奥密克戎

（雅加达综合电）冠病奥密克戎变种毒株疫情在全球不断扩大，东南亚国家正积极采取更灵活的防疫措施，希望不必采取严厉封锁措施而能控制疫情。印度尼西亚政府周三开始为当地民众免费接种追加剂。菲律宾首都马尼拉周三开始禁止没接种疫苗者搭乘公共交通。

路透社报道，奥密克戎变种毒株在印尼传播迅猛，导致当地冠病确诊病例大幅上升。印尼周二通报新增802起确诊病例，是近三个月来新高。全国截至周三的累计病例超过420万起。领导抗疫工作的海洋事务与投资统筹部长卢胡特说，当地疫情将在2月达到峰值。

印尼政府原本研究是否对追加剂收费，这引发了争议。总统佐科周二透过预录演说正式宣布，政府认为民众的健康与安全是重中之重，因此决定免费为民众接种追加剂。

据台湾中央社报道，印尼食品药物管理局（BPOM）已经批准使用的追加剂包括科兴、辉瑞、阿斯利康、莫德纳，以及中国智飞生物等五家药企生产的疫苗。

菲未接种疫苗者 禁搭乘公共交通

卫生部长布迪指出，追加剂的接种对象是18岁以上、已经接种两剂疫苗长达六个月的民众。他说，首两剂疫苗接种科兴疫苗者，追加剂将施打半剂辉瑞疫苗或半剂阿斯利康疫苗。首两剂疫苗接种阿斯利康者，追加剂将施打半剂莫德纳疫苗。

印尼计划为2.7亿人口中的超过2.08亿人接种冠病疫苗，但至今只有不到56%的目标人口接种两剂疫苗。

菲律宾方面，当地政府为了让更多民众接种疫苗，交通部长杜伽德周二签署的行政命令表明，大马尼拉地区各地都处于在三级或更高级别的疫情警戒，政府因此将实施“未接种冠病疫苗者不得搭乘公共交通”的措施。这项措施周三生效。

据菲律宾著名网媒拉普勒（Rappler）报道，副交通部长图雅森周三在记者会宣布，新措施虽然周三生效，但政府将在下周一才全面执行，这是为了让通勤者有时间调整。

菲律宾近来新增病例激增，周三新增3万2246起确诊病例，这是暴发冠病疫情以来第二高的单日病例，仅次于周一的3万3169起。当地累计病例305万8634起，累计死亡病例5万2654起。

高度仰赖外国游客提振旅游业的泰国，周三宣布4月开始将向所有入境的外国游客征收300泰铢（约12新元）附加费。这笔费用将包括游客旅游泰国期间受伤时的保险费，以及当地旅游景点的维护费用。

泰国政府发言人塔纳空宣布这项措施说，这笔附加费将成为机票价格的一部分，至于从陆路关卡入境泰国的外国游客，当局将研究如何收取这笔费用。泰国周三新增7681起确诊病例，累计病例229万2290起。