印尼奥密克戎疫情下月料达峰值 每日新增病例或达5万起

（雅加达／马尼拉／曼谷综合电）印度尼西亚预计由奥密克戎变种毒株引发的新一波疫情将在2月中达到峰值，每日新增确诊病例或达4万至5万5000起。

印尼卫生部冠病接种计划发言人西蒂13日说，根据当局推算，新一波的疫情会在2月第二或第三周达到峰值。截至1月10日，印尼累计奥密克戎病例达506起，其中有84起为社区感染，另有1384起奥密克戎疑似病例。西蒂透露，目前还有数以千计的奥密克戎疑似病例有待确诊。

去年6月，在德尔塔变种毒株的推波下，印尼暴发第二波疫情，疫情达顶峰时，单日新增确诊病例一度高达5万6000多起。

印尼过去一周的每日新增确诊病例平均只有600多，累计确诊病例超过427万起，累计死例14万4000多起。

印尼食品药物管理局昨天也发表声明宣布，该局已批准紧急使用美国默克公司（Merck）研发的冠病口服药莫那比拉韦（molnupiravir）。印尼卫生部长布迪本周较早时透露，第一批40万颗莫那比拉韦药丸已运抵。

大马尼拉地区疫情不乐观

第三级紧急状态延长两周

菲律宾的疫情较为严重。由于岁末佳节后感染人数激增，首都圈企业被迫收紧防疫措施，航空公司和银行运行被扰乱，股票交易也被缩短。此外，医院病床占用率飙升，未接种疫苗的重症病例占大多数，促使菲政府宣布将大马尼拉地区的第三级紧急状态延长两周至本月31日。

当局也下令马尼拉的学校暂停线上授课一周至22日。菲地区教育局说，暂停网上授课是为了减轻教师和学生的健康负担。菲律宾昨天通报3万7207起新增病例，再次达单日新高纪录。

泰国新增确诊病例也居高不下，该国卫生部昨天通报新增8158起病例，另有15起新增死例，累计确诊病例超过230万起，累计死例达2万1898起。

根据当局，约60%的新增死例是未接种疫苗或未完成接种者，并强调接种加强剂的重要性。