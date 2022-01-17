“嘉鲁达”金翅鸟展翅 佐科敲定新总统府设计

（雅加达综合讯）印度尼西亚总统佐科已批准在婆罗洲东加里曼丹省打造新首都的总统府大楼设计，其特点是一个类似展翅金翅鸟的结构。

《雅加达环球报》报道，印尼雕塑家尼奥曼（Nyoman Nuarta）在其社交平台Instagram（IG）账号上透露这项消息。他说，这座崭新的总统府占地超过55公顷，预计将于2024年落成。

据报道，总统府大楼将有一个类似印尼国徽的金翅鸟（Garuda，也称嘉鲁达）结构、高170米，比132米高的印尼国家纪念碑还要高。

一片郁郁葱葱的绿色森林景观将环绕整个总统府。印尼政府计划在2024年8月17日，即印尼国庆日当天，为新总统府举行奠基仪式。

新都的建设预计耗资510.7万亿印尼盾（约480亿新元），其中大部分将来自公私合作项目和私人投资，政府仅提供19%资金。

印尼财长慕燕妮说，政府须对迁都计划的资金和国家财政进行非常周详的规划，以保持国家财政的稳定性和可持续性。

她还说，新都的开发将非常复杂和具有挑战性。“我们必须探讨如何维护环境、森林和生物多样性，同时仍然能够创造一个现代化并反映印尼核心价值观的未来首都。”

据报道，新都占地25万6000公顷，面积相等于四个雅加达。

根据构想，它将拥有世界级教育学府、现代化医院、植物园及一个环保交通系统。

印尼海事与投资统筹部长卢胡特早前说，已有来自中国、中东和美国的投资者对参与建设新都表示兴趣。

据悉，阿联酋阿布扎比王储穆罕默德、软银集团掌门人孙正义以及美国国际金融开发公司已表明有意参与这个庞大的建设项目。

印尼规划部长苏哈梭透露，政府将耗资10万亿印尼盾，作为新都招商引资之用，目标是从私企吸引至少100至120万亿印尼盾的资金。

他坦言，迁都计划的进度因冠病疫情受到了拖延。