新增病例不断推高 东南亚国家努力平衡防疫与政经活动

（雅加达综合电）东南亚国家冠病新增病例近来不断推高，各国政府都尽量在经济发展、政治活动与疫情防控之间取得平衡。印度尼西亚政府宣布撤销所有外国人的入境禁令，泰国宣布降低防疫管制级别，希望进一步推动经济复苏。菲律宾则争取今年4月全面控制疫情，以免5月的全国大选成为“冠病病毒超级传播事件”。

印尼撤销有奥密克戎疫情14国旅客入境禁令

印尼抗疫跨部门工作小组昨天（1月18日）发布声明表示，政府上周已经撤销南非、挪威、法国、英国及丹麦等14个传出奥密克戎疫情国家旅客的入境禁令。声明说，这些国家的旅客1月12日开始可入境印尼，但入境后仍须按规定强制隔离七天。

印尼本周单日病例上升至三个月来新高，但政府仍撤销上述入境禁令。这是因为印尼今年将成为多项大型国际活动的主办方，其中包括3月的世界电单车大奖赛（MotoGP），以及11月的二十国集团（G20）峰会。印尼去年12月1日正式接替意大利，成为二十国集团轮值主席国。印尼昨天通报新增1362起确诊病例，是去年10月8日以来的单日新高，累计427万起。

在东南亚冠病疫情严重程度仅次于印尼的菲律宾，抗疫跨部门工作小组的医疗顾问何博萨告诉路透社：“我们须在4月份拉低每日新增病例，才能确保民众5月大选投票时的安全。”他建议选举委员会让年长者及有健康问题者能远距离投票。

菲律宾全国和地方选举将在5月9日举行，当局认为投票率将创新高，预计会有6750万选民参与投票。

泰国防疫警戒级别 从第四级降为第三级

菲律宾昨天新增2万8471起确诊病例，累计达327万零758起。死亡病例也增加34起，累计5万2962起。菲律宾上周六出现3万9004起新增病例，是去年暴发冠病疫情以来最高数据。

泰国方面，公共卫生部长阿努廷昨天说，政府决定将防疫警戒级别从第四级降为第三级，以便继续推动经济复苏。不过，夜店和酒廊等娱乐场所将继续关闭。

越南增值税税率 下月起从10%降为8%

阿努廷也透露，当局将在清迈、春武里、北榄府与孔敬府规划“沙盒计划”，让外国游客在指定区域停留七天并接受两次冠病检测就可免隔离。目前推行沙盒计划的旅游景点包括普吉岛、攀牙、甲米和苏梅岛。泰国周二新增6397起确诊病例，累计超过233万起，累计死例2万1956起。

越南周二也宣布，2月起的增值税（VAT）税率从目前的10%降为8%，这将导致政府减少49.4万亿越南盾（约29.3亿新元）的税收。越南国会上周通过一项耗资近350万亿越南盾（约208亿新元）的纾困方案，准备今明两年协助当地民众走出疫情阴霾。削减增值税率是这项纾困方案的一部分。越南截至周二的累计病例超过206万起，累计死例3万5972起。