对待缅军政府虽意见分歧 亚细安无意驱逐缅甸

（新加坡彭博电）亚细安10个成员国在如何对待缅甸军政府的问题上出现多年来最大的裂痕，但不管怎样，没有人希望亚细安将缅甸驱逐出去。

今年的亚细安轮值主席国柬埔寨推迟了原定本周召开的外交部长会议，原因显然是本月早些时候柬埔寨首相洪森访问缅甸之后亚细安内部出现了分歧。洪森邀请缅甸外长参加正式会议，并会见了军政府领导人敏昂莱。

马来西亚外长赛富丁说，洪森的缅甸之行让军政府合法化，行前应该同其他成员国协商。新加坡总理李显龙上周与洪森通电话时说，在五点共识取得“重大进展”之前，亚细安应该继续禁止缅甸政治领导人参加会议。

尽管束手无策，但亚细安还是避免制裁缅甸军政府，甚至没有提到驱逐缅甸的话题，因为这样做可能破坏微妙的地缘政治平衡，有损亚细安扮演缓冲大国利益的核心角色。

王景荣：大国希望亚细安处理好缅甸危机

亚细安前秘书长王景荣说：“印度、中国、美国和日本都看到这种混乱局面的弊端，大国都希望亚细安能处理好缅甸危机。”

英国风险分析评估公司维里斯科枫园（Verisk Maplecroft）的首席亚洲分析师余嘉豪（Kaho Yu）说：“如果缅甸军政府坚持继续推行自己的政治议程，孤立自守不可能成为有效的解决方案。亚细安即使团结起来，一时间也很难在解决危机方面取得进展。不过，持续接触仍然是缓和风险的方法之一。”

尽管洪森的做法受到批评，但得到日本的赞扬。日本外长林芳正上周说，洪森为军政府与少数民族地方武装实现停火带来进展。

缅甸军政府发言人左敏吞说，“只有三四个国家”对缅甸有意见。他还指责亚细安内诋毁缅甸的成员是受到其他人的影响。

左敏吞说：“如果这种情况持续下去，亚细安成员国将不再有力量决定区域事务。相反，域外超级大国未来将变得太有影响力和决定性。”

新加坡外交部前常任秘书比拉哈里认为，亚细安国家对缅甸的主要不满是军人处理示威者的粗暴和拙劣方式，以及洪森甚至没有假装与其他成员国协商的做法。

他说：“我不认为我们应该完全关闭他为我们打开的大门，因为我们没有思前想后就骑上了一匹高头大马。无论结果怎样，多多少少都会有一个军政府存在。”

他也说，驱逐缅甸将开创先例，可能导致亚细安未来解体。“缅甸不是唯一的罪人。那么几年前我们就应该把泰国赶出去。我也不能说其他亚细安国家永远不会发生政变。”