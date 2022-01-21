泰国下月恢复让完成接种旅客入境免隔离

（曼谷综合电）泰国冠病疫情趋缓，当局决定从下月起恢复让已完成冠病疫苗接种的外国旅客入境免隔离。

抵境后第一第五天须检测

泰国冠病应对小组发言人塔维辛昨日（1月20日）宣布，从2月1日起，已完成疫苗接种的外国旅客可申请通过“快速检测与通关”计划入境。他们只须在抵境后的第一天和第五天接受冠病检测，并下载追踪定位应用，方便当局确保他们遵守防疫规定。

过去两年，泰国为扶持旅游业，先后推出了多项与签证、隔离、旅游相关的计划。去年11月，泰国解除实施了18个月的边界封锁，对60多个“低风险”国家和地区重新开放，让已接种疫苗的旅客免隔离入境。然而到了12月下旬，鉴于输入型奥密克戎病例大增以及社区感染随之扩大，入境免隔离计划被迫暂停。

圣诞节和新年期间，泰国的每日新增病例虽有所上升，但远低于德尔塔疫潮的高峰期水平。官员指出，暂停入境免隔离计划，加上收紧防疫措施，以及更多人接种疫苗，有效地控制了疫情。

已经在普吉岛、苏梅岛等度假胜地推行的沙盒计划下来将推广到东部海滩度假地芭提雅和象岛。沙盒计划允许已完成疫苗接种的外国游客入境免隔离，但必须在指定地区停留至少一周，才可续程前往泰国其他地方。

塔维辛说：“如果确诊病例增多或情况有变，我们将重新评估对入境游客的隔离措施以及调整沙盒计划。”

在这同时，当局也放宽一些防疫限制，包括餐馆可提供酒精饮料的时限将延长两小时至晚上11时，不过酒吧和夜店将继续停业。

泰国财政部长阿尔康说，放宽限制是为了重振饱受疫情重创的旅游业。“我们无法再关闭边界，因为经济代价太沉重了。重开国门和应对疫情，两者必须同时并进。”

旅游业是泰国经济支柱，在疫情暴发前的2019年，泰国迎来外国游客4000万人次，旅游收益逾600亿美元（约808亿新元），约占国内生产总值五分之一。

泰华农民银行经济师纳塔蓬说，恢复入境免隔离可吸引更多外国游客，有助于促进经济复苏，估计今年入境旅客可达400万人次。他说：“政府须想方设法让经济自行运转，这样才可减少财政支持……政府不可能像之前那样继续大规模举债。”

泰国昨天新增确诊病例8129起，新增死亡病例19起；累计病例约230万起，累计死例近2万2000起。在7000万人口中，超过66%完成接种，超过15%接种了追加剂。