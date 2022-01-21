完成接种追加剂非通过VTL入境 下周起进入马国旅客隔离期减为五天

马来西亚卫生部长凯利说，新措施涵盖所有从国外进入马国的旅客，包括马国公民、永久居民、外国人、外交使团，以及获得马国移民局总监特别批准入境的外国人。

（吉隆坡综合讯）马来西亚政府进一步缩短外国旅客入境及马国公民回国的隔离期。完成接种追加剂且非使用新马疫苗接种者旅游通道（VTL）入境马国者，下周一（1月24日）开始的隔离期减为五天。这项措施适用于陆路与航空入境者，VTL入境者则按VTL相关规定处理。

卫生部长凯利昨天（20日）下午在记者会宣布，下周一开始，完成疫苗接种但尚未完成接种追加剂的入境者，隔离期为七天。未完成接种疫苗者的隔离期则为10天。他说，所有隔离者到时都将配戴电子追踪手环，不必配戴目前的粉红手环。

他说，新措施涵盖所有从国外进入马国的旅客，包括马国公民、永久居民、外国人、外交使团，以及获得马国移民局总监特别批准入境的外国人。

凯利表示，已打追加剂的入境者，入境前两天和在抵达当天必须进行聚合酶链式反应（PCR）检测，以及在第四天进行PCR或抗原快速检测（RTK，新加坡称“ART”）检测，并在第五天由医务人员确认检测结果呈阴性后才可放行。

他说，完成接种但并未接种追加剂者，必须在回国前两天和在抵达当天进行PCR检测，以及在第五天进行PCR或RTK检测，并在第七天由医务人员员确认检测结果呈阴性后放行。

他表示，未完成接种或未接种疫苗者，则须在回国前两天和在抵达当天进行PCR检测，以及在第八天进行PCR或RTK检测，并在第10天由医务人员确认检测结果呈阴性后放行。

马国2020年3月因冠病疫情而实施行动管制令（MCO）并宣布封锁边境，当时所有得特别批准的入境者都必须隔离14天。马国疫情逐渐改善后，当局2020年12月开始逐渐有条件将隔离期缩短为10天及七天。

新马两国去年11月29日开通免隔离VTL计划，初期仅涵盖目的国的公民、永久居民和长期证件持有者。两国去年12月20日将陆路VTL范围扩大至新马两国所有公民。然而，两国为遏制奥密克戎变种毒株的传播，陆路与航空VTL售票活动被迫从12月22日起暂时冻结至昨天。

2月3日启动儿童疫苗接种计划

凯利昨天也宣布，当局将从2月3日启动五岁至12岁儿童的疫苗接种计划。他说，这个接种计划最先将在吉隆坡的东姑阿兹莎医院展开。

他说，当局为儿童接种的辉瑞疫苗预计1月31日运抵马国。他表示，卫生部防疫手机应用MySejahtera的预约系统将在1月底开放让父母为孩子预约。预约时间将从1月31日开始分阶段公布。他说，当局将先开放吉隆坡及周围巴生谷地区的父母为孩子预约。

冠病疫情方面，马国昨天新增3764起冠病确诊病例，累计确诊病例282万零927起。当地前天通报13起冠病死亡病例，累计死亡病例3万1931起。