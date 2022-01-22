携同20失党籍议员 遭开除执政联盟秘书长或加盟泰经济党

泰国被开除党籍的执政联盟公民力量党秘书长塔玛纳，没有明确透露接下来的动向，但据悉他与一起遭开除党籍的20名议员将成为泰国经济党的一员。

（曼谷综合电）刚被踢出泰国执政联盟公民力量党的秘书长塔玛纳，预料将带着一起遭开除党籍的20名国会议员，加盟成立不久的泰国经济党。

塔玛纳（Thammanat Prompao）周四发布视频谈及被开除党籍一事时，并没有明确透露接下来的动向，仅表示：“我有了‘新家’后，一定会告知大家。”

不过，一名与他关系密切的甘烹碧府（Kamphaeng Phet）议员白利当晚在其面簿网页上披露，塔玛纳一行人将成为泰国经济党的一员，并表示塔玛纳派系已与该党领导层接洽。

根据泰国选举委员会，泰国经济党是在2020年4月成立，该党目前的代党魁是拉查尼（Ratchanee Sivavej），全国有约8700名党员。公民力量党指责塔玛纳与其他20名议员存在“严重的不道德行为”，为避免“制造问题和冲突”，本月19日宣布开除他们的党籍。

公民力量党原本在下议院占有100个议席，虽然少了塔玛纳派系的这21名议员，但由18个大小政党组成的执政联盟依旧可控制下议院，该联盟目前占有下议院500席位中的246席，以亲前首相达信政党为泰党为首的反对党则占有209席，另有24个席位暂时悬空。

塔玛纳等人必须在30天内正式加入另一个政党，才能够保住他们的国会议员资格。

塔玛纳在视频中表示，他对于被开除党籍并不抱有怨恨。他说：“我们在‘旧家’时，很多事情想做却不能做。我是一个有话直说的人，可是公民力量党内却不喜欢我的作风。”

分析师认为，公民力量党的分裂将会让首相巴育更难治理这个东南亚第二大经济体。在粮食价格上涨和被批对冠病疫情应对不力下，泰国民众目前对巴育政府的不满情绪高涨。

巴育已表明不会解散国会或对内阁进行重组。泰国乌汶大学政治学家提蒂波认为，执政联盟不会因为塔玛纳派系叛变而有所改变。

学者：为能够更好地运作内阁有可能改组

另一名政治学家素空却相信，眼前的情况会导致内阁出现大改组。他说：“为了政府能够更好地运作，有可能会进行内阁改组。现在的情况就好像是政府一直在与自己交战。”

泰国过去几个月来不断冒出新的政党，其中最新的一个是于本周三刚成立的泰国未来建设党（Srang Anakot Thai）。这个政党是由巴育两名前手下即前财政部长乌塔玛（Utama Savanayana）和前能源部长宋提拉（Sontirat Sontijirawong）成立的。

新旧政党近几个月来动作频繁，并增加了它们在社交平台上的宣传活动，分析师认为，种种迹象显示，泰国可能会在今年下半年举行全国大选。