昨天一度传出“危急” 马哈迪再进心脏重症病房 家人后来称：情况已稳定

马来西亚前首相马哈迪昨天传出再度入院，在国家心脏中心的冠心病监护病房接受治疗，过程中还一度传出他病情危急。

马国媒体昨早传出马哈迪入院的消息，并称情况“令人担忧”，大批记者赶往医院了解情况守候最新消息。马哈迪团队发言人较后证实，他在国家心脏中心的冠心病监护病房，但没透露详情。

傍晚时分，马哈迪的女儿玛丽娜发出简短声明说，马哈迪两天前到国家心脏中心，针对本月8日成功进行的一项“选择性医疗程序”展开后续治疗，目前情况稳定，对治疗反应良好。

一名在国家心脏中心实地采访的马国记者告诉《联合早报》，由于昨天稍早时情况不明朗，加上马哈迪的助理受询时三缄其口，引起大家揣测马哈迪可能病情危急。

他透露，马国媒体群组甚至传出一则信息，称医生建议马哈迪的家人尽快到医院探视，让马哈迪病危的传闻更甚。

马国《东方日报》记者黄国强接受《联合早报》访问说，他昨天下午开始在医院范围内守候时，一辆据称是国家王宫的官车抵达国家心脏中心，随即有消息说国家元首亲临探望；首相依斯迈沙比里傍晚5时许也抵达医院探访马哈迪，令现场气氛顿时紧张又凝重起来。

一个月来第三次住院引关注

不过他说，在马哈迪家人发出声明后，马哈迪病危的传闻逐渐平息。“但因为这是马哈迪一个月来第三次住院，大家还是很关注。到了晚上9时许，医院外依然有大半记者留守。”

另据《中国报》报道，马哈迪的次子莫扎尼傍晚约6时30分离开国家心脏中心时，尽管没有对记者发言，但面带微笑，因此相信马哈迪的情况没早上外传的那么严重。

这是96岁的马哈迪一个多月来第三次住院。他去年12月16日曾到国家心脏中心做全面体检，并留院接受观察，同月23日出院。本月7日，他再到国家心脏中心接受选择性医疗程序，13日出院。

马哈迪1989年1月因胸口疼痛而在吉隆坡中央医院进行心脏绕道手术。2006年11月，他身体不适送入国家心脏中心，证实患心脏病。2007年9月，他进行第二次心脏绕道手术。2013年11月及2016年8月，他也曾因肺部感染而在国家心脏中心接受治疗。