泰国社区感染病例到本月底 可能尽是奥密克戎所致

（曼谷讯）冠病变种病毒株奥密克戎迅速在泰国蔓延开来，泰国卫生部医学科学司预测，到了本月底，该国几乎所有的社区感染病例可能会是奥密克戎所致。

《曼谷邮报》报道，医学科学司司长素帕吉21日透露，1月11日至17日期间，新增境外输入确诊病例当中，有多达97%是奥密克戎病例，而社区感染病例中则有多达80%为奥密克戎病例，其余新增确诊病例是德尔塔变种毒株所致。

素帕吉说：“到了这个月底，将会有97%至98%的本土病例是奥密克戎毒株所致，而德尔塔毒株最终会彻底消失。”

他补充道：“我们必须与奥密克戎共存。如果这个毒株引发的症状没有那么严重，那这一波疫情将相对较容易应付。希望大家都可以接种第三剂疫苗，因为这不只能够遏阻奥密克戎蔓延，同时会降低症状的严重性以及死亡病例数。”

泰国于去年12月6日发现首起奥密克戎毒株感染病例，截至1月20日的最新数据，泰国已累计1万零721起奥密克戎病例。目前奥密克戎毒株已蔓延至全国的77个府，其中以首都曼谷的奥密克戎病例数最多，达4178起，其次是春武里府（837起），旅游名胜地普吉岛的奥密克戎病例数第三多，有434起。

官方数据显示，1月11日至17日之间，当局检测的所有冠病病例中，奥密克戎病例占了86.8%。所有本土病例中，奥密克戎病例占80.4%，其余病例都为德尔塔毒株所致。而这期间的死亡病例和重症患者中，奥密克戎病例占67.2%，德尔塔病例则占32.8%。

素帕吉还指出，在偏远的南方，奥密克戎和德尔塔在整体冠病病例中的份额大致相等，这主要是因为南部娱乐场所较少，毗邻的马来西亚也没有传入大量奥密克戎病例，且入境南部的人也没有在当地四处行走。不过，奥密克戎最终还是会成为该地区的主要病毒株。

素帕吉补充道，奥密克戎在所有采样病例中都是再次感染，这说明即使已经染疫，也不能免疫。