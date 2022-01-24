马朝野：官司缠身党派 将策动霹雳吉打提早州选

土著团结党宣传主任旺赛夫认为，巫统“官司派”下来还将继续策动霹雳与吉打提早举行州选，迫使全国大选提早举行。马国首相依斯迈受访时告诉媒体，各州是否提早举行州选，由各州自行决定，并非联邦政府权限。

（吉隆坡综合讯）柔佛州议会前天（1月23日）解散后，马来西亚朝野政党认为，官司缠身的巫统主席阿末扎希及前主席纳吉等主流派接下来将继续策动霹雳和吉打提早举行州选举。首相依斯迈沙比里对此表示，是否提早举行州选举是各州政府的权利，联邦政府无权干预。

依斯迈沙比里也是彭亨州百乐区国会议员。他昨天出席选区活动后告诉媒体，各州是否提早举行州选，由各州自行决定。“这并非联邦政府权限，必须由各州政府、州务大臣与苏丹或州元首商讨后决定。”

至于柔佛州选，他说，巫统尚未决定是否与其他政党合作。他说，巫统中央将等柔佛巫统汇报后再决定。

马来西亚独立以来，巫统主导联邦政府与西马各州政府长达60年，各州选向来也与全国大选同步举行。东马沙巴与砂拉越州选日期则与全国大选错开，即使反对派民联与后来的希盟在2008年开始执政雪兰莪与槟城，雪槟两州选也在2013年与2018年与全国大选同步举行。

不过，自2020年初出现冠病疫情及同年2月“喜来登事件”后，情况开始改变。由于疫情改善，选举委员会在2020年9月26日举行沙巴州选，是马国疫情期间的第一场州选，不料过后引发严重疫情。第三波疫情去年年底明显改善后，当局于11月20日举行马六甲州选，12月18日举行砂拉越州选。

柔佛州务大臣哈斯尼前天下午前往获得柔佛苏丹依布拉欣御准解散州议会后，柔佛必须在60天内举行州选。选委会下来将开会决定提名和投票日期。这将是马国在疫情期间的第四场州选。

巫统柔州主席：国阵或能独自拿下柔州政权

土著团结党宣传主任旺赛夫和民主行动党柔佛州主席刘镇东前天表示，前首相纳吉与阿末扎希等巫统主流派（又称“官司派”）为摆脱司法制裁而策动柔佛州选。旺赛夫认为，巫统官司派接下来还将继续策动霹雳与吉打提早举行州选，迫使依斯迈沙比里提早举行全国大选。他说，巫统官司派这么做，是为重夺政治大权以结束官司缠身的局面。

巫统柔州主席及看守州务大臣哈斯尼昨天告诉媒体，以巫统为首的国阵这次将不与其他政党合作，独自派人到所有56个州选区参选。他认为，国阵这次有能力独自拿下柔州政权。巫统总秘书阿末马斯兰前天表明，巫统在马六甲州选并未与国盟合作，仍能拿下马六甲州政权。因此巫统认为此次也没必要与国盟联手。

换言之，希盟、国阵及国盟这次都将捍卫上届大选胜出的州选区，加上刚西渡柔佛的沙巴民兴党，以及新成立的马国民主阵线（MUDA，也称“青年党”）和前首相马哈迪领导的祖国斗士党，还有许多来自各党及各领域的独立人士，这次也都在磨拳擦掌。这种情况势必导致多个选区出现多角战，让选情升温。

此外，国会和柔佛州议会分别在2019年7月16日和今年1月6日通过联邦宪法和州宪法修宪，将投票年龄从21岁降至18岁。换言之，这次选举将是马国首次允许18岁年轻选民投票的选举。因此，马国民主阵线这次能获得多少年轻人选票，备受关注。