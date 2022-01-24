马哈迪已清醒能与家人互动 女儿吁民众勿散播未证实消息

（吉隆坡综合讯）马来西亚前首相马哈迪的女儿玛丽娜透露，目前在国家心脏中心接受治疗的马哈迪已能与家人互动。

玛丽娜昨天（1月23日）发布声明说，马哈迪还在国家心脏中心接受治疗，“我们一家和他已有互动。我们感谢国内外团体为马哈迪举办祈祷会，以及关心并希望马哈迪早日康复的民众。”她希望民众不要散播未经证实的消息，国家心脏中心和马哈迪的家人将不时发表声明。

一名消息人士昨天告诉《马来西亚前锋报》，马哈迪的情况稳定，已经完全清醒并能开始说话。

马哈迪过去一个月三度前往国家心脏中心接受检查及治疗，昨天下午更确认进入心脏重症加护病房，并一度传出病危，大批媒体前往驻守报道。首相依斯迈沙比里昨天也前往医院探视。

此外，国家王宫说，国家元首苏丹阿都拉前天同样前往国家心脏中心进行健康检查。元首与马哈迪前天同时在国家心脏中心，以致当时传出元首前往国家心脏中心探望马哈迪的消息。

王宫总管阿末法迪昨天发布声明说，元首2020年9月24日曾进入心脏中心接受膝关节和脚踝的干预治疗，前天是到那里复诊及相关检查。

声明也透露，元首这次也在国家心脏中心接受呼吸系统检查，健康情况良好，预计完成复诊及治疗后，近期返回国家王宫休养。

被指发文诅咒马哈迪 纳吉出示面簿记录驳斥

马哈迪前天入院后，前首相纳吉随即在社交媒体贴文祝福马哈迪。不料面簿过后出现一则声称是纳吉的贴文，内容要马哈迪“一路走好”。纳吉随即否认曾这样发文，也不满马哈迪的助理亚当慕克力等人转发此文。

亚当慕克力昨天坚持“一路走好”贴文是纳吉所发，并要纳吉出示面簿的活动记录（activity log）以自清。纳吉随即发布近日的活动记录，重申并未诅咒马哈迪。