47项贪腐控状表罪成立 阿末扎希须出庭自辩

（吉隆坡综合讯）马来西亚吉隆坡高庭昨天裁定，巫统主席阿末扎希挪用健康思维基金案的47项刑事失信、洗钱和贪污等控状的表面罪名成立，必须出庭自辩。巫统党内随即有人主张阿末扎希必须暂停所有党职。

曾经担任副首相及内政部长的阿末扎希目前面对87项贪腐指控，涉案金额约1.8亿令吉（约5800万新元）；涉及挪用健康思维基金案的47项控状包括12项刑事失信罪、27项洗钱罪和八项贪污罪。阿末扎希一概否认有罪。

阿末扎希面对的刑事失信指控包括使用健康思维基金会的资金支付了六笔款项，即个人信用卡账单、保险单和个人车辆执照、向律师事务所汇款，以及向马国警方足球协会捐款。

根据控状，这些罪行于2014年1月13日至2016年12月23日期间犯下。如果罪成，他将面对两年至20年监禁、鞭刑和罚款。吉隆坡高庭昨早宣判阿末扎希表罪成立后，他可选择在证人栏自辩、在被告栏自辩，也可选择保持缄默。其中，在证人栏自辩并接受控方盘问的证词最具分量。

阿末扎希过后选择在证人栏自辩，这意味本案下来将进入自辩环节。根据法庭程序，控辩双方将在此环节后总结陈词，之后法庭才宣判被告罪名是否成立。

阿末扎希做出选择后，法官宣布案子将在4月26日至11月10日期间进入自辩环节。由于之后还有待控辩双方总结陈词与法官撰写判词，估计此案很可能无法在今年内审结。

高庭昨天裁决阿末扎希表罪成立后，吉隆坡巫统蕉赖区部前主席赛阿里随即在面簿提出，根据巫统最高理事会2009年的一项决议，巫统任何领袖如果涉及法庭案件，所担任的一切党职都将自动暂停。他因此认为，阿末扎希应该暂停执行巫统主席的职务，并由首相及巫统副主席依斯迈沙比里代任巫统主席，直到党选为止。

赛阿里说，依斯迈沙比里应该代任巫统主席，署理主席仍是莫哈末哈山，这样才可确保巫统在下届全国大选胜出。“有些人认为阿末扎希的案子不会影响巫统，但我相信此案会影响民众对巫统的信心和信任，并影响第15届大选的结果。”